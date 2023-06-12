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تم إيقافه

7400 seriesتلفزيون مع شاشة LED الذكية من Philips

50PUT7428/56

يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون بدقة 4K من Philips هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك

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تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED من Google

يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

  • تلفزيون 126 سم (50 بوصة) مع شاشة LED الذكية من Philips

  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية

  • Pixel Precise Ultra HD

  • Google TV™

الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

متوافق مع كل تنسيقات HDR الرئيسية

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%

  3. ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.

  4. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

  5. يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.

  6. يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.

  7. يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com

  8. إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.

  9. إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.

  10. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  11. بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.

  12. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  13. يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.

  14. حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)