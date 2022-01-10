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LED

تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

39PHS6707/12
  • يتّسع في كل مكان. مظهر رائع. يتّسع في كل مكان. مظهر رائع. يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
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    LED تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

    39PHS6707/12

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

    يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

    هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.

      تلفزيون LED بنظام Android ودقة HD

      • 98 سم (39 بوصة)
      • صوت من Dolby Atmos
      • تلفزيون Android
      متوافق مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos

      متوافق مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos

      استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. يتوافق تلفزيون Android هذا من Philips مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos، ما يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه. ستختبر صوتًا محيطيًا افتراضيًا وثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      عرض ينبض بالحياة. تلفزيون LED من Philips بدقة HD.

      استمتع بكل ما تشاهده بفضل تلفزيون LED من Philips بدقة HD. إن محرك المعالجة في التلفزيون يحسّن جودة الصور لتزويدك بصور واضحة وألوان غنية وحركة سلسة. ستحصل على تجربة مشاهدة تنبض بالحياة في كل مرة.

      مصمم ليتميّز.

      بفضل الإطار الأسود والمسندَين الرفيعَين، يتميّز هذا التلفزيون الرفيع حجم 39 بوصة بمظهر فريد وأنيق. سواء أكنت تريده أن يبرز في المطبخ أم أن ينسجم مع غرفة النوم، فهو مثالي للمساحات الأصغر.

      يعمل مع Google Assistant.

      يمنحك تلفزيون Android هذا من Philips خيار المساعدات الصوتية! تحكّم بالتلفزيون بواسطة صوتك، عبر الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع Google Assistant.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        39  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        98  سم
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10
        • Pixel Plus HD

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+‎
        • *Netflix
        • YouTube

      • ميزات Smart TV

        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • TV on Demand
        • YouTube
        • Netflix TV
        المساعد الصوتي*
        جاهز لاستخدام Google Assistant*

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • موصل للقمر الصناعي
        • Common Interface Plus (CI+)‎
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم على HDMI1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC‏ (H.265)
        • VP9
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        12 واط
        تحسين الصوت
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • تحسين الجهير من Dolby
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 6 واط (عدد 2)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      • التصميم

        ألوان التلفزيون
        إطار مصقول أسود
        تصميم الحامل
        دعامات باللون الأسود غير اللامع

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        140,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        607,0  ملليمترًا
        عرض العلبة
        963,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.0  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        5.2  كلغ
        تعيين العمق
        75,3  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        191,0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        517,1  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        539,6  ملليمترًا
        تعيين العرض
        890,9  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        890,9  ملليمترًا
        عمق الحامل
        191,0  ملليمترًا
        ارتفاع الحامل
        22.5  ملليمترًا
        عرض الحامل
        890,9  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        200 x ‏200 مم
        الوزن مع التغليف
        7.0  كلغ

      • بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي

        أرقام تسجيل EPREL
        950046
        فئة الطاقة لـ SDR
        F
        طاقة وضع التشغيل لـ SDR
        42  كيلوواط في س/1000 س
        فئة الطاقة لـ HDR
        G
        وضع استعداد الشبكة
        <2.0  واط
        طاقة وضع التشغيل لـ HDR
        45  كيلوواط في س/1000 س
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        غير متوفرة
        تقنية الشاشة المستخدمة
        شاشة LED LCD

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
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