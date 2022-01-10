العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتّسع في كل مكان. مظهر رائع.
هل تبحث عن أفضل تلفزيون لشقة أو غرفة أصغر حجمًا؟ يتميّز تلفزيون Philips هذا بحجم 39 بوصة، وهو سيبرز بمظهر رائع أينما وضعته. استمتع بصور واضحة وصوت نقي وميزات ذكية مع تلفزيون بنظام Android من Philips. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. يتوافق تلفزيون Android هذا من Philips مع مكبرات الصوت العمودية الممكّنة لاستخدام Dolby Atmos، ما يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه. ستختبر صوتًا محيطيًا افتراضيًا وثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.
يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.
استمتع بكل ما تشاهده بفضل تلفزيون LED من Philips بدقة HD. إن محرك المعالجة في التلفزيون يحسّن جودة الصور لتزويدك بصور واضحة وألوان غنية وحركة سلسة. ستحصل على تجربة مشاهدة تنبض بالحياة في كل مرة.
بفضل الإطار الأسود والمسندَين الرفيعَين، يتميّز هذا التلفزيون الرفيع حجم 39 بوصة بمظهر فريد وأنيق. سواء أكنت تريده أن يبرز في المطبخ أم أن ينسجم مع غرفة النوم، فهو مثالي للمساحات الأصغر.
يمنحك تلفزيون Android هذا من Philips خيار المساعدات الصوتية! تحكّم بالتلفزيون بواسطة صوتك، عبر الأجهزة المنزلية الذكية والمتوافقة مع Google Assistant.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
المعالجة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
الطاقة
الصوت
الملحقات
التصميم
الأبعاد
بطاقة الطاقة للاتحاد الأوروبي
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