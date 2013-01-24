جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT
جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth® وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT
جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth® وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT
جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth® وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite بتقنية BT
جهاز تحكم عن بُعد سهل الاستخدام مع Bluetooth® وميكروفون مضمّن للاستخدام مع أجهزة التلفزيون MediaSuite من Philips الممكّنة لاستخدام Google Assistant. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر زرّان مخصصان لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
يعمل على توفير اتصال لاسلكي مباشر بالتلفزيون، ما يمكّن الوصول إلى Google Assistant. يوفر أيضًا اتصال Bluetooth® إمكانية تحكّم من مسافة أبعد بدون الحاجة إلى التواجد أمام التلفزيون بشكل مباشر.
يمكّن الميكروفون المضمّن التحكم الذي يتم تنشيطه بواسطة الصوت لمستوى أعلى من الراحة، بما في ذلك الأوامر لـ Google Assistant والبحث عن المحتوى والتحكم في ميزات التطبيقات الأخرى.
يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.
يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.
حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
الأبعاد
البطارية