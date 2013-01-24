تنسيق واضح لتشغيل سهل

استفد من إمكانية التحكم مع تشغيل سهل في متناول يديك. يضفي التنسيق الطبيعي طابعًا بسيطًا على جهاز التحكم عن بُعد هذا مع إمكانية الوصول إلى كل ميزات التلفزيون التي تم وضعها في مكانها بشكل مرتب.