مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة المولّدة للبخار، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من المكواة المولّدة للبخار وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء للمكواة المولّدة للبخار.

