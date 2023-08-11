تجربة صوتية غامرة من التلفزيون
سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة صوتية غامرة من التلفزيون
سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.
تجربة صوتية غامرة من التلفزيون
سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجربة صوتية غامرة من التلفزيون
سيضيف مضخّم الصوت المعزز للصوت هذا تميّزًا لتجربة ضيوفك باستخدام تلفزيون MediaSuite من Philips. يسهل تثبيت هذا الجهاز وإعداده والتحكم به، مع مضخّم الصوت المضمّن الذي تم تصميمه لإضافة بعض من التأثيرات الخاصة والموسيقى وغيرها.
اسمع المزيد في كل ما تشاهده، وفي كل أغنية تحبها. تقدّم قنوات 2.1 أفضل التأثيرات والنتائج والحوار. أما مضخم الصوت المضمّن فيسمح لك بأن تشعر بالجهير، سواء أكنت تستمع إلى الموسيقى أم تشاهد فيلمًا شيقًا.
قم بتوصيل جهازك المحمول عبر Bluetooth وشغّل مقاطع الموسيقى المفضلة لديك بفضل الأداء الصوتي المحسن لمكبر الصوت العمودي.
قم بتكوين إعدادات مكبر الصوت العمودي بسهولة عبر قائمة الإعداد الاحترافية في تلفزيون MediaSuite. يمكن نسخ كل الإعدادات ذات الصلة ونقلها إلى أجهزة التلفزيون الأخرى من خلال الاستنساخ.
مع محول كبل الطاقة المصمم خصيصًا، لن تحتاج إلا إلى مقبس طاقة واحد فقط لتشغيل كل من مكبر الصوت العمودي والتلفزيون.
اختر أفضل إعدادات الصوت للحصول على أفضل تجربة صوت. عبر التحكم في الإعدادات الاحترافية، يمكنك تعيين المستوى الافتراضي والحد الأقصى لحجم الصوت. سيتم إعادة تعيين التكوين الافتراضي الذي تم اختياره لكل مستخدم جديد.
عند ربطه مع مسح بيانات المستخدم من التلفزيون، سيتم التأكد من أنه سيتم مسح معلومات إقران Bluetooth من الأجهزة المحمولة المستخدمة أيضًا.
لا تحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد مخصص. تحكم بسهولة في مستوى صوت مكبر الصوت العمودي من خلال جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.
يمكن وضعه بشكل مريح على سطح أو تثبيته بكتائف التركيب على الحائط المرفقة، وتصميم شبه منحرف أنيق يبدو رائعًا في أي إعداد.
أحبط محاولات الإزالة غير المصرح بها للجهاز مع كبل مكافحة السرقة المضمن.
يقدّم الجهاز الاحترافي ضمانًا احترافيًا: 3 سنوات.
الملاءمة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
بيانات العبوة
التغليف الخارجي
بدعم من
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