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  • وحدة CRD52 OPS من Philips وحدة CRD52 OPS من Philips وحدة CRD52 OPS من Philips

    ملحق OPS

    CRD52/00

    وحدة CRD52 OPS من Philips

    امنح شاشات Philips قوة نظام Android SoC مع وحدة CRD52. بفضل إمكانية إدخالها في فتحة OPS بالشاشة، توفر لك أداءً فائقًا ومرونة فائقة لنظام Android، مع إمكانية إضافة ميزة Wave من Philips لإدارة الأجهزة عن بُعد، والمزيد.

    ملحق OPS

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    وحدة CRD52 OPS من Philips

    أضف ببساطة قوة نظام Android

    أدخل في فتحة OPS. لا حاجة إلى توصيلات إضافية.

    دمج موثوقية Android 14 المشهورة عالميًا. تم تحسين هذا النظام الموجود على شريحة (SoC) القابل للتوصيل والتشغيل لتطبيقات Android الأصلية، فهو يمكّنك من تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة، ما يلغي الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي.

    أضف محتواك وقم بجدولته بسهولة.

    تسهّل أداة الجدولة المضمنة الخاصة بنظام Android SoC تشغيل التطبيقات والمحتوى بحسب الوقت في اليوم. يمكنك تشغيل المحتوى من USB أو ذاكرة داخلية أو شبكة محلية.

    تشغيل المحتوى عبر الإنترنت والتحكم فيه.

    يتيح لك متصفح HTML5 المضمن تشغيل المحتوى عبر الإنترنت والتحكم فيه.

    تثبيت وإعداد مبسطَين، مع مراقبة وتحكم.

    تمنحك Philips Wave، وهي المنصة المتطورة لإدارة الأجهزة عن بُعد، تحكمًا كاملاً. وتوفر تثبيتًا وإعدادًا مبسطَين، ومراقبة وتحكمًا، وترقيات للبرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. ما يوفر الوقت والطاقة ويُقلل من التأثير البيئي.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      استهلاك الطاقة
      Typ: 10  واط
      فولطية الإدخال
      12 - 19 فولت
      النوع
      موصل مدمج لـ OPS
      موصل الإدخال
      اتصال OPS

    • الأبعاد

      صافٍ (مم)
      200 (عرض) × 30 (ارتفاع) × 135 (عمق)

    • الوزن

      صافٍ (كجم)
      0,755

    • الشريحة الرئيسية

      CPU
      Cortex-A72 رباعي النواة عند 2,2 جيجاهرتز، Cortex-A53 رباعي النواة عند 1,8 جيجاهرتز
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      الذاكرة
      DDR3 بسعة 8 جيجابايت
      التخزين
      eMMc سعة 64 جيجابايت

    • Android

      الإصدار
      14

    • واجهة الإدخال/الإخراج الأمامية

      إشارة الإدخال
      USB 3.0 ‏(عدد 2)، Micro USB (OTG)، ‏Micro SD، ‏LAN (Gb)، وحدة WiFi اختيارية (CRD29)
      إشارة الإخراج
      DP 1.2

    • البيئة التشغيلية

      درجة الحرارة
      5 - 40 درجة مئوية
      الرطوبة
      20- 80% (من دون تكثيف)

    • بيئة التخزين

      درجة الحرارة
      -20 - 60 درجة مئوية
      الرطوبة
      10- 80% (من دون تكثيف)

    Badge-D2C

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