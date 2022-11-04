CRD52/00
وحدة CRD52 OPS من Philips
امنح شاشات Philips قوة نظام Android SoC مع وحدة CRD52. بفضل إمكانية إدخالها في فتحة OPS بالشاشة، توفر لك أداءً فائقًا ومرونة فائقة لنظام Android، مع إمكانية إضافة ميزة Wave من Philips لإدارة الأجهزة عن بُعد، والمزيد.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دمج موثوقية Android 14 المشهورة عالميًا. تم تحسين هذا النظام الموجود على شريحة (SoC) القابل للتوصيل والتشغيل لتطبيقات Android الأصلية، فهو يمكّنك من تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة، ما يلغي الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي.
تسهّل أداة الجدولة المضمنة الخاصة بنظام Android SoC تشغيل التطبيقات والمحتوى بحسب الوقت في اليوم. يمكنك تشغيل المحتوى من USB أو ذاكرة داخلية أو شبكة محلية.
يتيح لك متصفح HTML5 المضمن تشغيل المحتوى عبر الإنترنت والتحكم فيه.
تمنحك Philips Wave، وهي المنصة المتطورة لإدارة الأجهزة عن بُعد، تحكمًا كاملاً. وتوفر تثبيتًا وإعدادًا مبسطَين، ومراقبة وتحكمًا، وترقيات للبرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. ما يوفر الوقت والطاقة ويُقلل من التأثير البيئي.
الطاقة
الأبعاد
الوزن
الشريحة الرئيسية
Android
واجهة الإدخال/الإخراج الأمامية
البيئة التشغيلية
بيئة التخزين
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