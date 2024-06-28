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  • شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم
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    Signage Solutions شاشة Collaboration

    86BDL4152E/00

    شاشة تفاعلية للتعليم

    تتميّز هذه الشاشة التفاعلية، المشغّلة بنظام التشغيل Android 13، بما يصل إلى 40 نقطة لمس، ما يعزّز من التفاعل والتعاون إلى أقصى حد. هذا ويُعدّ الزجاج المقاوم للتوهج والانعكاس وبصمات الأصابع مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف في البيئات الكثيفة العمل.

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    Signage Solutions شاشة Collaboration

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    شاشة تفاعلية للتعليم

    مع تقنية اللمس المتعدد

    • 86 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    Android SoC لتكامل البرامج والتطبيقات بسلاسة

    تم تطوير نظام التشغيل Android 13 المتكامل الخاص بنا تحديدًا لتقديم نظام احترافي آمن من المستوى التالي على الشريحة. احفظ تطبيقاتك وبرامجك المفضلة مباشرة على الشاشة، أو اختر من المكتبة الكبيرة لتطبيقات Android.

    PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد

    تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن

    تساهم مستشعرات الإضاءة المحيطة المضمنة في توفير الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

    زجاج 7 MOH المقوّى، مضاد للانعكاس، ومضاد لبصمات الأصابع

    طلاء مقوّى 7 MOH مانع للتوهج، ومضاد للانعكاس، ومضاد لبصمات الأصابع.

    فلتر الضوء الأزرق

    فلتر الضوء الأزرق للمساعدة في حماية العينين وتجنّب تعب العينين

    رفض كف اليد

    رفض كف اليد لدقة معززة.

    تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 40 نقطة لمس

    أنشئ تجربة تفاعلية لا تُنسى مع ما يصل إلى 40 نقطة اتصال في نفس الوقت لدروس أو جلسات عصف ذهني سريعة وسلسة. تُعدّ هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والإبداعية، وهي جمهورك بأي محتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر سهولة استخدام محسنة مع وظيفة الممحاة ورفض كف اليد والتعرف على حجم طرف الإصبع.

    شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء

    شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء من دون فراغات مع إطارات خارجية أصغر وأقل عمقًا

    عروض تقديمية لاسلكية

    تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب أو الموظفين مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة Collaboration من Philips.

    العرض المباشر من أي جهاز

    يستطيع المعلمون أو الطلاب أو الموظفون بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.

    تطبيق السبورة

    يتيح تطبيق السبورة المدمجة التعاون السلس وتبادل الأفكار مباشرة على الشاشة.

    الاتصال بالحقل القريب (NFC) للأمان

    يوفر الاتصال بالحقل القريب (NFC) المصادقة الآمنة والتحكم بالوصول، ما يعزّز الأمان عند نقل البيانات المشفّرة. هذا وتقلّل عملياته من دون لمس من خطر الوصول غير المصرّح به أو اعتراض البيانات، الأمر الذي يضمن الأمان الموثوق به للشاشات.

    مصممة مع مراعاة توفير الاستدامة

    تلبي الشاشات، المعترف بها والمسجلة لدى EPEAT بتصنيف Silver Ecolabel، مجموعة المعايير القوية التي وضعتها العلامة البيئية الأولى في العالم للإلكترونيات. هذا وتتوافق الشاشات مع Energy Star 8.0.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      217.4  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      85.6  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,4935 x‏ 0,4935 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      ADS
      نظام التشغيل
      Android 13
      دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      إدخال الفيديو
      • HDMI 2.0 (عدد 3)
      • USB 3.0 ‏(عدد 2)
      • USB 2.0 ‏(عدد 1)
      • USB-C (لغاية 65 واط)
      • USB-C
      إدخال الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • USB-B ‏(عدد 2)
      • Micro USB (x1)‎ ‏(OTG)
      إخراج الفيديو
      HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • Gb LAN عدد 2
      Bluetooth
      5.2 BLE

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (18/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      تسهيلات أخرى
      • مقابض الحمل
      • الاتصال بالحقل القريب NFC
      • Bluetooth
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      20 واط (عدد 2)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ‏- ‏240 فولت~، 50 - 60 هرتز، 7,5 أمبير
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      190W  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G. EPEAT Silver.

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 848‏ × 480، 60 هرتز
      • 1024 × 768، 60، 70، 75، 85 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 1280 × 960، 60، 85 هرتز
      • 1280‏x‏1024،‏ 60، 67، 75 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160p،‏ 50، 60 هرتز
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1965,1  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      1158,74  ملليمترًا
      تعيين العمق
      116,227  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      77,37  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      45.62  بوصة
      تركيب على الجدار
      800x400mm,M8
      تعيين العمق (بوصة)
      4,58  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      16,7 مم (الجهة العلوية/اليمنى/اليسرى)، 39,42 مم (الجهة السفلية)

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      70,7  كلغ
      المنتج مع الغلاف (بالرطل)
      155,87  رطل
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      57 كجم  كلغ
      المنتج بدون حامل (بالرطل)
      125,66  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      • WEBP
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • مشغّل داخلي

      CPU
      4xA73 + 4xA53
      GPU
      Mali-G52 متعدد الألوان
      الذاكرة
      8 غيغابايت
      التخزين
      eMMc سعة 32 جيجابايت
      Wifi
      2T/2R ‏2.4‏/5/‏6 جيجاهرتز

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل للتحويل من USBA إلى B ‏(3 م) (عدد 1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • شعار Philips ‏(x1)
      • دليل البدء السريع (x1)
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد وبرغي (عدد 1)
      • كبل HDMI‏ (1,8 أمتار) (عدد 1)
      • قلم لمس (عدد 2)
      الإكسسوارات الاختيارية
      حامل أقلام مع 3 أقلام حبر ملونة وممحاة

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 5 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
      نقاط اللمس
      40 نقطة لمس متزامنة
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • مانع للتوهج
      • فلتر الضوء الأزرق
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي

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