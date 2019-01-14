جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي

قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.