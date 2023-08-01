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  • حلاقة مريحة ودقيقة حلاقة مريحة ودقيقة حلاقة مريحة ودقيقة

    Shaver 3000X Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

    X3021/00

    حلاقة مريحة ودقيقة

    توفر لك آلة الحلاقة من السلسلة 3000 من Philips حلاقة مريحة ودقيقة بسعر مقبول. تضمن 27 شفرة ComfortCut بميزة الشحذ الذاتي والاستخدام الرطب والجاف وأداة التشذيب المنبثقة تسهيل استخدام آلة الحلاقة وتوفير قيمة ممتازة.

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    Shaver 3000X Series ماكينة الحلاقة الكهربائية للحلاقة الرطبة والجافة

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    حلاقة مريحة ودقيقة

    مع تقنية SkinProtect

    • شفرات ComfortCut
    • نظام حلاقة مقاوم للتآكل
    • حلاقة رطبة وجافة
    • رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد
    شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

    شفرات ComfortCut لحلاقة مريحة ودقيقة

    تقصّ 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً وبطريقة مريحة للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية كل مرة. تبقى شفراتنا بتقنية الشحذ الذاتي وكأنها جديدة لسنتين.

    حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

    حلاقة رطبة وجافة فوق المغسلة أو في أثناء الاستحمام

    اختر حلاقة جافة وسهلة، أو استخدم الجل أو الرغوة المفضلة لديك لحلاقة رطبة ومنعشة، حتى في أثناء الاستحمام.

    تتكيف الرؤوس المتحركة بثلاثة اتجاهات مع وجهك لحلاقة مريحة

    تتكيف الرؤوس المتحركة بثلاثة اتجاهات مع وجهك لحلاقة مريحة

    تتحرك الرؤوس المتحركة بأربعة اتجاهات للحفاظ على ملامسة متساوية مع بشرتك ولحمايتها من الشقوق والجروح.

    مناسبة لحلاقة الرأس

    مناسبة لحلاقة الرأس

    تم تصميم آلة الحلاقة لتكون حلاً متعدد الاستعمالات يسمح لك بحلاقة وجهك ورأسك بكل ثقة

    نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

    نظام حلاقة مقاوم للتآكل وملائم للبشرة

    شفرات آلة الحلاقة مصنوعة من فولاذ غير مسبب للحساسية من الفئة الجراحية لمقاومة التآكل ومنع تراكم الأوساخ وحماية البشرة.

    أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

    أداة تشذيب منبثقة للشاربين والسوالف

    حدّد شكل شاربيك وسوالفك بدقّة لإكمال مظهرك بأداة التشذيب المنبثقة للشاربين.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    يتم فتح رأس الحلاقة بلمسة زر لغسله بالمياه الجارية.

    40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

    في خلال ساعةٍ فقط، تُشحن بطارية NiMH التي تدوم طويلًا بالكامل وتكفي للحلاقة 13 مرة. هل أنت في عجلة من أمرك؟ يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    مسكة لاستخدام مريح

    مسكة لاستخدام مريح

    لن تفلته من قبضتك أبدًا. يبقى المقبض المريح المطاطي آمنًا ومريحًا حتّى عندما يكون رطبًا.

    مؤشر مستوى البطارية لمعرفة متى يحين وقت الشحن

    مؤشر مستوى البطارية لمعرفة متى يحين وقت الشحن

    لا تدع بطاريتك تصبح فارغة. يسمح لك مؤشر مستوى البطارية بمعرفة متى تكون البطارية منخفضة المستوى أو فارغة أو قيد الشحن.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

    لا تحتوي عبوة آلة الحلاقة هذه على مواد بلاستيكية، وهي مصنوعة من المواد المُعاد تدويرها بنسبة 90%، كما تستخدم منشأة إنتاج الشفرات طاقة قابلة للتجديد بنسبة 100%.

    مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

    مقاومة المياه للتنظيف السهل والاستخدام في أثناء الاستحمام

    اغسله بالمياه الجارية أو قم بالحلاقة في أثناء الاستحمام. يشير تصنيف IPX7 لمقاومة المياه إلى إمكانية غمره في المياه بعمق يصل إلى متر واحد ولغاية 30 دقيقة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      40 دقيقة / 13 عملية حلاقة
      وقت الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة
      نوع البطارية
      نيكل-هيدريد المعدن
      شحن سريع
      نعم، 5 دقائق

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح
      اللون
      أسود داكن

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH30

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد
      نظام الحلاقة
      • نظام الشفرة ComfortCut
      • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
      • 55000 قصة في الدقيقة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر الشحن
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      حلاقة رطبة أو جافة
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط
      مقاومة للماء
      • معيار المقاوَمة للمياه IPX7
      • يمكن استخدامها في الحمام

    • تقنية SkinProtect

      حماية البشرة
      نظام حلاقة مقاوم للتآكل

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