TAT6000BK/97
صوت رائع، علبة ذكية متعددة الاستخدامات
استمتع بيومك بسلاسة مع هذه سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل ذات الصوت الرائع وعلبة الشحن الذكية. تتيح لك خاصية إلغاء الضوضاء الاستماع من دون تشتيت، فيما تتيح لك العلبة التحكم الكامل من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك استخدام هذه العلبة للرد على المكالمات والتحكم في التشغيل وإلغاء الضوضاء أو تعديل الجهير والطنين والثلاثي أو العثور على سماعة أذن مفقودة. تتميّز شاشة اللمس بحجم 1,47 بوصة بساعة ومؤقت ووظيفة مصباح كاشف تصدر ضوءًا أبيض ساطعًا. تؤدي العلبة مهامًا متعددة، إذ يمكنها حتى التقاط الصور عن طريق تشغيل الكاميرا عن بُعد على الجهاز المتصل.
الموسيقى والمكالمات والبودكاست والأفلام. عندما تريد التركيز، يمكنك تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء والتحكم فيها عبر عناصر التحكم باللمس على سماعات الأذن أو العلبة الذكية أو التطبيق المصاحب. تتضمن الميزات المفيدة وضع الوعي للتمكن من سماع الأصوات الخارجية. ويحسّن الوعي السريع الأصوات لتتمكن من إجراء محادثة من دون إزالة سماعة الأذن.
إذا كنت بصدد إجراء مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الأربعة مع خوارزمية تقليل الضوضاء من أجل التقاط صوتك وإلغاء الضوضاء في الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!
لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل جودة للصوت من المشغلات بحجم 10 مم في سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه. قم بتنشيط الجهير الديناميكي عبر عناصر التحكم القابلة للتخصيص على سماعات أذن أو تطبيق Philips Headphones واستمتع بكل إمكانات الجهير حتى إذا كنت تستمع بهدوء.
عند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 7 ساعات من عملية شحن كاملة و21 ساعة إضافية من علبة الشحن الذكية (عند تشغيل إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 5 ساعات و16 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن لمدة 15 دقيقة للحصول على 3 ساعات إضافية. يمكن شحن العلبة باستخدام USB-C.
توفر لك تقنية Bluetooth® 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا للحصول على تشغيل سلس من دون أي انخفاض مزعج في الصوت، حتى في المساحات المليئة بالمباني. يمكّنك الاتصال المتعدد النقاط من الاتصال بجهازَي Bluetooth® في الوقت نفسه ومن إدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيق Philips Headphones بسهولة.
يسهّل تطبيقنا المصاحب المفيد ضبط إعدادات علبة الشحن الذكية، بما في ذلك الوقت الذي تبقى خلاله الشاشة قيد التشغيل وما إذا كانت تعرض ساعة بتنسيق 12 أو 24 ساعة. يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتخصيص إلغاء الضوضاء وتنشيط الإعداد المنخفض التأخر للألعاب والحصول على البرامج الأحدث والمزيد غير ذلك.
نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من RCS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.
يعني التصنيف IPX5 أن سماعات الأذن هذه قادرة على تحمّل الرطوبة إذا تصببت عرقًا، كما أنها لن تتضرر في حال تعرّضها للقليل من المطر. تتوفر ثلاثة أحجام من أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون لملاءمة مثالية ويمكنك تخصيص طريقة إعداد عناصر التحكم باللمس على سماعات الأذن عبر التطبيق المصاحب Philips Headphones.
تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ ومفصّل مع جهير غني. مهما كان ما تستمع إليه، ستحب ذلك.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
الاستدامة
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