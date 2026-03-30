دع يومك ينساب بخفة مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل الأخف وزنًا وذات جودة صوت تُثري كل لحظة. استمتع بما يصل إلى 36 ساعة من التشغيل بفضل علبة الشحن بحجم الجيب، بينما تثبت أغطية رؤوس الأذن ذات الملمس المميز السماعات في مكانها بشكل مريح.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جودة صوت رائعة من سماعات الأذن التي تناسبك تمامًا للاستخدام اليومي
توفر لك أغطية رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس المميز ملاءمةً أخف وزنًا وأكثر راحة، مع عزل محكم لصوت أفضل. وبفضل مزايا مثل الجهير الديناميكي، ستستمتع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.
اتصال Bluetooth® متعدد النقاط وإقران سهل
يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth® 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Google Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.
تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة
تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، يعمل اثنان منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.
مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
علبة الشحن بحجم الجيب مع فتحة رباط
يمكنك وضع علبة الشحن الصغيرة بسهولة في جيبك أو يمكنك توصيل حزام بفتحة الرباط لتعليق العلبة على حقيبتك أو على حلقة الحزام. يتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتين بينما تكون الأخرى قيد الشحن.
مدة تشغيل تصل إلى 36 ساعة مع الشحن من العلبة
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 8 ساعات، و28 ساعة إضافية من علبة الشحن. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 10 دقائق فقط من الشحن ساعتَي تشغيل إضافيتَين. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك
هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.
صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips
تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.
بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول
نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.
المواصفات التقنية
الصوت
نطاق التردد
20 - 20,000 هرتز
قطر السماعة
10 ملم
المقاومة
16 أوم
طاقة الإدخال القصوى
3 مللي واط
الحساسية
105 ديسيبل±2 ديسيبل(1 كيلوهرتز، 126 مللي فولت)
نوع المشغل
ديناميكي
إمكانية الاتصال
إصدار Bluetooth
6.0
ملفات تعريف Bluetooth
A2DP
AVRCP
HFP
الحد الأقصى للنطاق
لغاية 10
أمتار
اتصال متعدد النقاط
نعم
برنامج الترميز المدعوم
SBC
الكرتونة الخارجية
الطول
43.50
سم
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
24
العرض
24.50
سم
الوزن الإجمالي
2.95
كلغ
الارتفاع
12.50
سم
GTIN
1 48 95229 17771 7
الوزن الصافي
1.42
كلغ
وزن العلبة فارغة
1.53
كلغ
الملاءمة
المقاومة للمياه
IPX4
دعم تطبيق Philips Headphones
نعم
الوضع الأحادي لـ TWS
نعم
إمكانية تحديث البرنامج الثابت
نعم
نوع مفاتيح التحكم
اللمس
Google Fast Pair
نعم
Microsoft Swift Pair
نعم
الكرتونة الداخلية
الطول
11.30
سم
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3
العرض
10.40
سم
الارتفاع
10.00
سم
الوزن الصافي
0.18
كلغ
الوزن الإجمالي
0.32
كلغ
وزن العلبة فارغة
0.14
كلغ
GTIN
2 48 95229 17771 4
الطاقة
عدد البطاريات
3 قطع
وقت تشغيل الموسيقى
8 + 28
ساعة (ساعات)
وقت الشحن
2
ساعة (ساعات)
فترة الشحن السريع
10 mins for 2 hrs
نوع البطارية (علبة شحن)
Lithium Polymer (built-in)
نوع البطارية (سماعة الأذن)
Lithium Polymer (built-in)
وزن البطارية (إجمالي)
10.1
غ
سعة البطارية (العلبة)
410
mAh
سعة البطارية (سماعة الأذن)
50
mAh
أبعاد العلبة
الارتفاع
11.2
سم
نوع العلبة
الكرتون
طريقة العرض على الرف
تعليق
العرض
9.6
سم
العمق
3.4
سم
عدد المنتجات المضمّنة
1
EAN
48 95229 17771 0
الوزن الإجمالي
0.085
كلغ
الوزن الصافي
0.059
كلغ
وزن العلبة فارغة
0.026
كلغ
الملحقات
دليل البدء السريع
نعم
رؤوس الأذن
3 أحجام (S/M/L)
علبة شحن
نعم
تصميم
اللون
زهري
مادة وصلة الأذن
سيليكون
الملاءمة على الأذن
سماعة مثبتة في الأذن
نوع الملامة داخل الأذن
رأس أذن من السيليكون
الاتصالات
ميكروفون للاتصال
2 mics for each side
الأبعاد
أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
3.83 x 2.65 x 5.73
سم
أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
1.51 x 2.16 x 1.87
سم
الوزن الإجمالي
0.034
كلغ
المساعد الصوتي
التوافق مع المساعد الصوتي
Apple Siri
مساعد Google Assistant
تنشيط المساعد الصوتي
لمس متعدد الوظائف
دعم المساعد الصوتي
نعم
الاستدامة
غلاف بلاستيكي
تحتوي على 55% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS برمز TE-00132492