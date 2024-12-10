STH1000/16
سهلة الاستخدام، سهلة التخزين
تمتع بكي سهل وسريع بالبخار مع أداة الكي البخارية المحمولة باليد لدينا من السلسلة 1000. بوزنها الخفيف وتصميمها صغير الحجم، تُسهل عليك الحصول على مظهر مثالي، ما يجعلها رفيقك الدائم لمظهر منمق. ما عليك سوى توصيلها بالكهرباء وستصبح جاهزًا!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم حرق الملابس.
بالإضافة إلى إزالة التجاعيد، تعيد المكواة من السلسلة 1000 الرونق إلى الملابس أيضًا (والأثاث الناعم والستائر والألعاب) وتزيل الروائح الكريهة عن طريق قتل ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*.
يُرخي البخار المستمر بتدفق 18 جم/ دقيقة ألياف القماش لفرد التجاعيد بفاعلية.
متى احتجت أداة الكي البخارية، ستكون جاهزة للاستخدام في 35 ثانية. يشير المصباح إلى جاهزية أداة الكي للبدء أي أنك تستنهي من الكي في وقت قياسي. أداة كي مثالية لقرارات الأزياء التي تتخذها في اللحظات الأخيرة.
تتميز السلسلة 1000 بتصميم مضغوط يجعل منها حلاً مثاليًا أثناء التنقل لتتمكن من كي ملابسك بالبخار في أي وقت وفي أي مكان من دون الحاجة إلى لوح الكي.
يمكنك كي ملابسك بالبخار دفعة واحدة باستخدام خزان المياه القابل للفصل بسعة 85 مل. ويتميز خزان المياه بسهولة الإزالة وإعادة التعبئة متى احتجت إليهما أثناء الكي بالبخار.
بفضل تصميمه المدمج، يمكنك الاستمتاع بالكي بالبخار بسهولة متى ترِد وأينما ترِد. فهو سهل الاستخدام لدرجة أنك لا تحتاج إلا إلى الضغط على الزر والمتابعة!
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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