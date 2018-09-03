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  • حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي* حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي* حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي*
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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    SP9860/13

    حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي*

    اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها.

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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

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    حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي*

    مع تقنية SkinIQ

    • شفرات NanoTech Dual Precision
    • نظام تعليق عالي التحكّم
    • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
    • غلاف SkinGlide رائع
    شفرات قوية جدًا مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لدقة قصوى

    شفرات قوية جدًا مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لدقة قصوى

    تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة جدًا على مستوى البشرة، مع ما يصل إلى 150000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.

    وضعية الشفرة المثالية لدقة قصوى

    وضعية الشفرة المثالية لدقة قصوى

    لتفادي شدّ البشرة والتسبب بالإزعاج، تتميز s9000 Prestige من Philips بنظام تعليق عالي الدقة لضمان وضعية الشفرة المثالية للحصول على الدقة القصوى أثناء القص.

    فعالية حلاقة فائقة السرعة

    فعالية حلاقة فائقة السرعة

    يضمن المحرك الرقمي الأكثر تطورًا من Philips، الذي يوفر دورات فائقة لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية، حلاقة دقيقة بغض النظر عن تقاسيم الوجه أو كثافة الشعر.

    تنزلق على بشرتك بكل سلاسة

    تنزلق على بشرتك بكل سلاسة

    تتميّز S9000 Prestige من Philips بغلاف SkinGlide الرائع لحلاقة ناعمة جدًا. كما تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لتوفير انزلاق فائق.

    شحن لاسلكي مريح

    شحن لاسلكي مريح

    وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا.

    آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

    آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

    تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

    خصِّص عملية الحلاقة

    خصِّص عملية الحلاقة

    اضبط سرعة آلة الحلاقة وخصّص روتين الحلاقة بحسب بشرتك وتفضيلاتك الخاصة.

    مصممة لالتقاط أصعب الشعيرات

    مصممة لالتقاط أصعب الشعيرات

    تتبع رؤوس ‎360-D+‎ المرنة بآلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips تقاسيم وجهك، وتلتقط حتى أصعب الشعيرات لتمنحك حلاقة أكثر نعومة.

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.

    تشذيب شاربك وسوالفك

    تشذيب شاربك وسوالفك

    آلة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد شاربك وسوالفك بشكل أفضل مع أداة التشذيب الدقيق المزوّدة بميزة SmartClick.

    حافظ على كل العناصر منظّمة ومحمية

    حافظ على كل العناصر منظّمة ومحمية

    تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتب في حقيبة تخزين فاخرة مع لوحة الشحن Qi والملحقات. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامتها عند عدم استخدامها.

    استخدمها وافتحها ثم نظّفها بكل بساطة

    استخدمها وافتحها ثم نظّفها بكل بساطة

    نظّف آلة الحلاقة بسرعة ودقة. ما عليك سوى الضغط على رأس آلة الحلاقة لفتحه وغسله تحت المياه الجارية.

    شحن كامل خلال ثلاث ساعات فقط

    شحن كامل خلال ثلاث ساعات فقط

    استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ثلاث ساعات. تعمل آلة الحلاقة اللاسلكية هذه ببطارية ليثيوم أيون قوية مصممة لتوفير القوة والاستمرارية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة مميّزة
      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة

    • الطاقة

      وقت الشحن
      3 ساعات
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      جاري الشحن
      لوحة شحن Qi
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      شحن سريع
      18 دقيقة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللمسات النهائية
      أناقة عصرية

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH98

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • شفرات NanoTech Dual Precision
      • نظام لراحة استثنائية للبشرة
      تتبع دقيق
      رؤوس ‎360-D+‎ المرنة
      تقنية SkinIQ
      • نظام تعليق عالي التحكّم
      • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
      • غلاف SkinGlide واقٍ
      • إعدادات الراحة الشخصية
      • مستشعر Power Adapt

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر مستوى البطارية (%)
      التنظيف
      • تنظيف على 3 مراحل
      • قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب

    Badge-D2C

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