سماعات رأس مع ميكروفون
أطرب حواسك. BASS+
أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+ مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق مثبتة على الأذن بطانات أذن ناعمة إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم
تتميز سماعات الرأس BASS+ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.
مصممة لملاءمة مثالية
تتميّز سماعات الرأس BASS+ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.
جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة
بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.
جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام
يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.
وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة
تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل
بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.
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الصوت
نظام الصوت
مغلق قطر السماعة
32 ملم غشاء مرن
بولي إيثيلين تيرفثالات المقاومة
32 أوم نوع المغناطيس
NdFeB الاستجابة للتردد
9 - 23 000
هرتز طاقة الإدخال القصوى
40 مللي واط الحساسية
103 ديسيبل نوع
ديناميكي
إمكانية الاتصال
الميكروفون
ميكروفون مضمن طول السلك
1.2
أمتار الوصلة
3.5
ملليمترًا
الكرتونة الخارجية
الطول
21.2
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 الطول
8.3
بوصة العرض
16.5
سم الوزن الإجمالي
0.913
كلغ الارتفاع
24
سم GTIN
1 69 51613 99160 9 العرض
6.5
بوصة الارتفاع
9.4
بوصة الوزن الصافي
0.396
كلغ الوزن الإجمالي
2.013
رطل الوزن الصافي
0.873
رطل وزن العلبة فارغة
0.517
كلغ وزن العلبة فارغة
1.140
رطل
أبعاد العلبة
الارتفاع
22.5
سم نوع العلبة
الكرتون طريقة العرض على الرف
كلاهما العرض
19.5
سم العمق
4.8
سم الارتفاع
8.9
بوصة عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
69 51613 99160 2 العرض
7.7
بوصة الوزن الإجمالي
0.241
كلغ العمق
1.9
بوصة الوزن الصافي
0.132
كلغ الوزن الإجمالي
0.531
رطل الوزن الصافي
0.291
رطل وزن العلبة فارغة
0.109
كلغ وزن العلبة فارغة
0.240
رطل
أبعاد المنتج
الارتفاع
18.5
سم العرض
13.5
سم العمق
4
سم العرض
5.3
بوصة الارتفاع
7.3
بوصة العمق
1.6
بوصة الوزن
0.132
كلغ الوزن
0.291
رطل
تصميم
اللون
أسود
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