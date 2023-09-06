المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

لقد انتقلنا إلى استخدام نظام توجيه التدفق القائم على سرعة الطفل بالرضاعة. ابدئي بالحلمة التي تأتي مع الرضّاعة. جرّبي سرعة تدفق أبطأ إذا كان الحليب يتسرب من فم الطفل أو إذا كان الطفل يبتلعه بكميات كبيرة. أما إذا كان الطفل يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا فجرّبي سرعة تدفق أعلى. كوننا ما زلنا في طور العمل على هذا التحديث، قد تحصلين على أيٍّ من التصميمين.