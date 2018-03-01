مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

تم تصميم فتحة AirFree الفريدة التي نقدّمها لمساعدة طفلك على ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة، وذلك من خلال الحفاظ على الحلمة مليئة بالحليب. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة طفلك في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة مثل المغص والحرقة والغازات.