مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*

تم تصميم فتحة AirFree™‎ لمساعدة طفلك في ابتلاع كمية أقل من الهواء. تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساكها بشكل أفقي، لإمكانية الرضاعة بوضعية مستقيمة. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة الطفل في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة.