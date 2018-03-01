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  • ملاعق فطام ذات رأس ناعم ملاعق فطام ذات رأس ناعم ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF710/00

    ملاعق فطام ذات رأس ناعم

    ملاعق الفطام SCF710/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent ملاعق فطام للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

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    رأس ناعم – لطيف على لثة الطفل

    رأس ناعم – لطيف على لثة الطفل

    مقبض طويل للوصول البعيد

    مقبض طويل للوصول البعيد

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      155 (طول) X‏ 23 (عرض) X ‏20 (عمق)  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.053  كلغ
      أبعاد الصندوق F
      26 (عمق) X‏ 101 (عرض) X ‏245 (ارتفاع)  ملليمترًا
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      ملاعق الفطام
      2

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