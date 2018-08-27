وضعية مريحة لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، ما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الحاوية، حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. لذا، أصبح بإمكانك الجلوس بوضعية مريحة أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان في تدفق الحليب بطريقة أسهل.