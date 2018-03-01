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  • عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

    SCF286

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    بفضل حجمه القابل للضبط، يشغل جهاز التعقيم 4 في 1 مساحة صغيرة في المطبخ وتحافظ السلة لغسالة الأطباق على العناصر الصغيرة مجموعة مع بعضها البعض في الجلاية وتسمح بنقلها كلها دفعة واحدة إلى جهاز التعقيم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 4 في 1

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    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    مرونة وسهولة في التعبئة

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم في غضون ستّ دقائق
    • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
    • تصميم قابل للضبط 4 في 1

    يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

    يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      220-240  فولت

    • المواصفات الفنية

      وقت التعقيم
      6 دقائق
      الفولتية
      50-‏60 هرتز
      استهلاك الطاقة
      650  واط
      تصنيف السلامة
      الفئة 1

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      290 × 160 × 150 (عرض × عمق × ارتفاع)  ملليمترًا
      الوزن
      1.5  كلغ

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      تركيا

    • المادة

      بولي بروبيلين
      نعم

    • محتويات العبوة

      ملاقط
      1  قطعة
      جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
      قطعة واحدة

    • التوافق

      متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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