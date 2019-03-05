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  • تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    Philips Avent كوب التدريب على الشرب Natural

    SCF262/06

    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب التدريب على الشرب Natural

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    تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

    • Natural
    • 150 مل / 5 أونصات
    • حلمة تدفق متوسط
    • 4 أشهر أو أكثر
    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

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    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يشتمل على بتلات مريحة

    تصميم لولبي مرن يتضمن بتلات مريحة وفريدة لإتاحة حلمة مرنة، وهو ما يتيح رضاعة طبيعية بدرجة أكبر من دون انقباض الحلمة.

    هذا الكوب خالٍ من مادة BPA*

    هذا الكوب خالٍ من مادة BPA*

    تم تصنيع كوب Natural من Philips Avent من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إندونيسيا
      نعم

    • المادة

      الزجاجة
      • بولي بروبيلين
      • خالٍ من مادة BPA*
      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالٍ من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      غطاء صحي سهل التركيب
      1  قطعة
      كوب التدريب على الشرب
      1  قطعة
      حلمة طرية تتيح التدفق المتوسط
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر

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