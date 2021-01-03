SCF153/01
مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*
تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم واقيات الحلمات على شكل فراشة رفيعة للغاية ليتمكّن الطفل من ملامسة بشرة والدته. بفضل هذا الشكل، لن يلامس الطفل ثدي أمه بأنفه فحسب، بل بذقنه أيضًا، ما يسمح له بشمّ رائحتها وملامسة بشرتها. يكفي أن تضعي الواقي فوق وسط الحلمة لتتأكدي من أن طفلكِ قادر على التقام الهالة بالكامل وبشكل مناسب. استمتعي بالرابط الذي يجمعكِ مع طفلكِ فيما تحمين حلمتَيك في الوقت نفسه.
صمّمنا واقيات الحلمات لمساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات مبكرة في الالتقام ولمساعدتكِ على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول*. بالنسبة إلى الأمهات اللواتي يملكن حلمات مسطّحة أو مقلوبة والأطفال الذين يعانون من أسلوب الشفط الضعيف أو حالات فموية غير عادية، يتميّز واقي الحلمة بشكل شبيه للحلمة يسمح بالالتقام، فيحافظ على وضعية بارزة أثناء فترات توقف رضاعة الطفل المؤقتة.
تم تصميم واقيات الحلمات لتوفير الراحة ولضمان عمليات رضاعة ألطف للحلمات المتقرّحة أو المشققة أو المؤلمة. فهي تساعد على تخفيف احتكاك الحلمتَين أو شدّهما أثناء الرضاعة الطبيعية ومن ثمّ يمكنكِ تزويد طفلكِ بأفضل حليب وبراحة تامة.
إذا كان من الضروري التحكّم في تدفق حليب الأم أو إذا كان الطفل يفتقر إلى القوة، فإن واقيات الحلمات تشكّل دعمًا مذهلاً أيضًا. تساعد الفتحات الثلاث في طرف الواقي على تعديل تدفق حليب الأم للطفل في حال حدوث تدفق مفرط في إمداد الحليب. بهذه الطريقة، يستطيع الطفل الرضاعة حسب وتيرته الخاصة في حال كان درّ حليب الأم مفرطًا.
تتوفر واقيات الحلمات بحجمين لتناسب ثدييك بطريقة أفضل. تُستخدم الواقيات الصغيرة للحلمة بقُطر يبدأ من 12 مم، أما الواقيات المتوسطة فمخصصة للأحجام التي تصل إلى 21 مم. لمعرفة المقاس المناسب لك، استريحي وضعي إحدى الحلقتَين المثقوبتَين فوق حلمتك. أديري الواقي باتجاه عقارب الساعة ووجّهي حلمتكِ داخل النفق، ثم مدّدي قاعدة الواقي حول الهالة. إذا بقيت مسافة 2 مم بين الحلمة والسيليكون، فهذا هو المقاس المناسب لكِ. نصيحة: يستند المقاس إلى الحلمة وليس إلى الهالة. هل تراودكِ شكوك؟ اطلبي دعم اختصاصي الرعاية الصحية.
يجب تنظيف واقيَي الحلمتَين قبل كلّ استخدام، وهو ما يستغرق أقل من 10 دقائق. ضعيهما في الماء المغلي لمدة خمس دقائق أو استخدمي الحقيبة الصحية بصورة اختيارية. ضعي كلاً من واقيَي الحلمتَين في الحقيبة بعد شطفهما جيدًا، وأضيفي 25 مل/0,9 أونصة سائلة من الماء. بعد ذلك، ضعي واقيَي الحلمتَين في ميكروويف بقوة 750-1000 واط لمدة ثلاث دقائق. اتركيهما إلى أن يبردا لمدة خمس دقائق ثم جففي الماء ليصبحا جاهزَين للاستخدام. استخدمي حقيبة الحمل الصحية والمريحة أثناء التنقل ولتخزين واقيَي الحلمتَين والحفاظ على نظافتهما.
إن واقي الحلمة من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الناعم والرفيع للغاية وهي أقرب إلى حلول إرضاع الأطفال التي نقدّمها للمساعدة على التبديل بسلاسة بين الرضاعة الطبيعية واستخدام الرّضاعة، عند الجمع بينهما.
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