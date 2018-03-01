SCD290/01
الطريقة الطبيعية لبدء الرضاعة بالرضّاعة
مجموعة عملية تضمّ 4 رضّاعات من نوع Natural (2 بسعة 4 أونصات و 2 بسعة 9 أونصات)، ورضّاعة وفرشاة لتنظيف الحلمة ولهّاية بيضاء شفافة للأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر. تجعل الرضّاعة الجديدة الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر إذ إنها تجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بالرضّاعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.
إنّ حلمة الرضاعة الشفافة ملائمة لأسنان الطفل وفمه وقابلة للانقباض والانبساط وتراعي النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته. اللهّايات مصنوعة كلها من السيليكون ولا طعمة ورائحة لها.
تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.
إن رضّاعات Natural الجديدة من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
تصميم
الميزات
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
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