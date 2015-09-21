SC1995/60
تقليل نمو الشعر بلطف على المدى الطويل
تصنع آلة Lumea Advanced من Philips المعجزات لمنع إعادة نمو الشعر على الجسم، كما تساعد النبضات الخفيفة من الضوء، إذا تم تطبيقها بشكل منتظم، في الحفاظ على النعومة الحريرية للبشرة كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يستخدم نظام Philips Lumea تقنية مبتكرة تعتمد على الضوء تُعرف باسم IPL (ضوء نابض شديد)، وهي مستمدة من التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد كيّفت شركة Philips هذه التقنية للاستخدام الآمن والفعال بشكل مريح في منزلك. وتعمل Philips عن كثب مع كبار اختصاصيي الأمراض الجلدية لتطوير نظام إزالة الشعر المذهل هذا. فعلى مدى أكثر من 10 سنوات، عمدنا إلى إجراء الكثير من أبحاث المستهلكين بالتعاون مع أكثر من 2000 امرأة.
تطبّق Philips Lumea نبضات خفيفة من الضوء على جذور الشعر. بالتالي، تنخفض كمية الشعر التي يولّدها الجسم تدريجيًا. يؤدي تكرار العلاج إلى الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وذات ملمس ناعم.
تعمل Lumea من Philips بفعالية عند استخدامها على الشعر الأشقر الغامق والبني والأسود (الطبيعي). وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى الضوء، لم تثبت فعالية Lumea من Philips على الشعر الأحمر أو الأشقر الفاتح أو الأبيض/الرمادي. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا.
نافذة علاج كبيرة لتطبيق سريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقَين.
لطيف على بشرتك.
يوفر نظام Philips Lumea حلاً متكاملاً يأتي جاهزًا للعمل مباشرة. وأهم من ذلك أنه لا يتطلب أي مصابيح تبديل أو جيل.
يمكّنك وضع الاستخدام الأساسي من تمرير الجهاز لاستخدام أكثر راحة واستمرارًا.
لقد أظهرت الدراسات السريرية التي أجريناها انخفاضًا ملحوظًا في كمية الشعر في غضون مدة قليلة تبلغ أربع علاجات مرة كل أسبوعين للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر. للحفاظ على هذه النتائج، ما عليك سوى تكرار العلاج عند الحاجة. قد يختلف الوقت الذي يفصل بين علاج وآخر بالاستناد إلى وتيرة نمو الشعر الخاصة بك شخصيًا. - لتكبير هذه الصورة، يرجى النقر فوق الصورة في معرض الصور في الجهة العليا من هذه الصفحة
يمكنك استخدام الآلة بثقة لإزالة الشعر في مناطق الجسم تحت خط العنق: الساقين ومنطقة الإبطين ومنطقة البيكيني واليدين والبطن.
يتمتع نظام Philips Lumea بخمسة إعدادات قابلة للضبط خاصة بطاقة الضوء لضمان علاج لطيف وفعال في الوقت نفسه. لدى استخدامه بشكل صحيح، يتميز العلاج بتقنية IPL الخاص بـ Philips Lumea بكونه علاجًا آمنًا ولطيفًا للاستخدام حتى على البشرة الحساسة ومناطق الجسم الحساسة.
مناطق الاستخدام
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
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