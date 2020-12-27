S7782/71
حلاقة دقيقة، حماية متقدّمة للبشرة
تنزلق آلة Series 7000 من Philips بسلاسة على بشرتك، فيما تقصّ كل شعرة بدقة تامة، حتى على لحية نامية لـ 3 أيام. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، للاستشعار والتكيّف والتوجيه وفقًا للحركة الصحيحة، لضمان حماية أفضل للبشرة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 2000 حبيبة تقنية دقيقة في كل ميلليمتر مربع، ويقلل الاحتكاك على البشرة بنسبة 25%*، للحدّ من تهيّجها.
تجري شفرات SteelPrecision الذاتية الشحذ، القوية والناعمة، البالغ عددها 45 في آلة الحلاقة من Philips هذه ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في كل تمريرة** لتوفير نتيجة نهائية نظيفة ومريحة.
تتبع آلة الحلاقة الكهربائية المزوّدة بتقنية استشعار الحركة طريقة الحلاقة التي تعتمدها وتوجّهك نحو تقنية أكثر فعالية. بعد ثلاث عمليات حلاقة فقط، بلغ معظم الرجال تقنية حلاقة أفضل مع تمريرات أقل***.
أقرِن آلة الحلاقة الكهربائية من Philips بتطبيق GroomTribe واستعد لإتقان تقنيتك. ما عليك سوى تتبع تقدمك وتخصيص روتينك للحصول على حلاقة دقيقة ولطيفة في الوقت نفسه.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.
تم تحسين آلة الحلاقة الدقيقة بالشكل الجديد هذه بقنوات توجيه الشعر لتحقيق القص الأمثل وراحة بشرة.
تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات****، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.
آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.
آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة.
اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتجات. وبفضل شفرات الحلاقة التي يتم إنتاجها باستخدام طاقة كهربائية متجددة تمامًا بنسبة 100%، والأغلفة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.
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