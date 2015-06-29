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  • حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5070/21

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    مراجعة كل آلات الحلاقة AquaTouch

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    حماية أفضل بـ 10 مرات مقارنة بالشفرة العادية

    • نظام الشفرة ComfortCut
    • استخدام لاسلكي لـ 40 دقيقة/شحن لساعة
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    رؤوس بتصميم مستدير لحماية البشرة

    رؤوس بتصميم مستدير لحماية البشرة

    تمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وحماية البشرة في الوقت نفسه.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

    40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 40 دقيقة، أي ما يوازي 13 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    شحن لفترة ساعة واحدة

    شحن لفترة ساعة واحدة

    تمتع بحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل البطارية القوية التي نقدمها، والتي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

    مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

    تتميز الشاشة بسهولة الاستخدام وهي تعرض المعلومات الأساسية لتمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر بطارية أحادي المستوى - مؤشر لانخفاض مستوى البطارية - مؤشر قفل السفر.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      • قابلة للشحن
      وقت التشغيل
      40 دقيقة / 13 عملية حلاقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      نوع البطارية
      NiMH
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      رمادي داكن - أزرق مائي

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH50

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      نظام الشفرة ComfortCut
      SkinComfort
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      • نظام SkinProtection

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      • مؤشر بطارية أحادي المستوى
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر قفل السفر
      العملية
      افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    Badge-D2C

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