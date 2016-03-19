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  • حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة حلاقة ملائمة وسهلة

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    S1520/21

    حلاقة ملائمة وسهلة

    تقدّم لك آلة الحلاقة Shaver Series 1000 حلاقة سهلة وملائمة وبسعر مقبول. نضمن لك نتيجة ناعمة بفضل رؤوس Flex التي تتحرك بأربعة اتجاهات ونظام الشفرات CloseCut.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 1000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    حلاقة ملائمة وسهلة

    آلة الحلاقة الكهربائية الأكثر دقة على الرقبة في فئتها*

    • نظام شفرة CloseCut
    • رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    شفرات متينة وبميزة الشحذ الذاتي لحلاقة بدون أي مجهود

    شفرات متينة وبميزة الشحذ الذاتي لحلاقة بدون أي مجهود

    استمتع بحلاقة بدون مجهود. فشفرات CloseCut المتينة التي نقدّمها تشحذ نفسها أثناء الحلاقة مرة بعد مرة.

    تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

    تتحرك الرؤوس بأربعة اتجاهات لحلاقة كل المنحنيات

    تتكيّف رؤوس Flex التي تقوم بأربع حركات مستقلة مع كل منحنيات وجهك لتمنحك حلاقة سهلة حتى على منطقتَي الرقبة وخط الفكّ.

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

    45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لثماني ساعات

    ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    أكمل مظهرك الأنيق باستخدام أداة التشذيب المنبثقة. فهي مثالية للعناية بالشاربين وتشذيب السوالف.

    تعمل الآلة بالوضع اللاسلكي فقط

    تعمل الآلة بالوضع اللاسلكي فقط

    صُممت آلة الحلاقة هذه لتعمل بالوضع اللاسلكي فقط. لذا افصلها دائمًا عن مصدر التزويد بالطاقة قبل الحلاقة.

    طاقة قصوى ومتّسقة سنة تلو الأخرى

    حلاقة لمدة أطول بعد كل عملية شحن. وستحافظ آلة الحلاقة على أدائها القوي على مدار سنوات، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والفعالة.

    افتح آلة الحلاقة بالضغط على الزر، ومن ثم استخدم الفرشاة لتنظيفها

    اضغط ببساطة على رؤوس الآلة لتفتح، واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر المتبقي.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
      نعم

    • الطاقة

      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 8 ساعات
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      2  واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      أسود فحمي رمادي أسود

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH30
      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس Flex تتحرك بأربعة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      نظام شفرة CloseCut

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      العملية
      • استخدام بدون أسلاك
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

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