QP610/51
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طولهإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُعدّ شفرة OneBlade من Philips أداة حلاقة جديدة ثورية هجين يمكنها تشذيب الشعر وحلاقته وإنشاء خطوط وحواف نظيفة على أي طول من الشعر. نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.
يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة
ركّب المشط لشعر الجسم (3 مم) لتشذيب الشعر بسهولة بأي اتجاه.
ركّب أداة حماية البشرة لتوفير طبقة إضافية من الحماية للمناطق الحساسة، مثل منطقة الإبطَين والمناطق الحميمة.
يمكنك قص الشعر من الأعلى والأسفل. وستحصل على خطوط مثالية في ثوانٍ مع الشفرة بجانبَين، الأمر الذي يسمح لك برؤية كل شعرة تقوم بقصها.
تتميز OneBlade بمقاومة الماء(IPX7)، لذا يسهل تنظيفها إذ ما عليك سوى غسلها تحت الصنبور. يمكنك أيضًا الحلاقة أثناء الاستحمام، مع أو من دون رغوة بحسب تفضيلاتك.
حارب التحبب واحلق الشعر مهما كان طوله بسهولة عن جسمك. لا تحلق OneBlade بشكل قريب جدًا من البشرة كما الشفرات التقليدية.
أداء التشذيب والحلاقة
الخدمة
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