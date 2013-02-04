QG3320/15
أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة
جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.
تعمد شفراتنا الجديدة إلى تقليل الاحتكاك، لمنحك وقت تشغيل إضافي بنسبة 70% مقارنة بالطرز السابقة.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.
شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
ما عليك سوى تنظيف الشفرات والأمشاط بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
الطاقة
تصميم
الخدمة
سهولة الاستخدام
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