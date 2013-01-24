قص شعر أفراد عائلتك
لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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قص شعر أفراد عائلتك
لم يكن يومًا قص شعر أفراد عائلتك بهذه السهولة. تتميّز أداة قص الشعر هذه بمحرك فعال ولا يحدث أي ضجيج مع تصميم مريح وخفيف الوزن وشفرات ناعمة على البشرة ونصائح للتمشيط، للحصول على أداء مثالي على شعر الأطفال والكبار. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده من خلال المشط القابل للضبط والمزوّد بإعدادات طول تتراوح من 3 إلى 21 مم، مع فارق 2 مم بين إعداد وآخر، كما يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0.5 مم.
صُممت أداة قص الشعر للعائلة هذه من Philips لطمأنة الأطفال والأهل. تمّ تصميم المحرّك الناعم للحصول على أداء أقوى واهتزازات أقل. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز أداة قص الشعر للعائلة هذه بكونها الأهدأ للكبار والصغار.
تنزلق الأمشاط المستديرة ورؤوس الشفرات بسلاسة على البشرة من دون إحداث أي خدوش لاستمتاع بقصة شعر آمنة وجميلة في كل مرة.
تبقى الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والقابلة للشحذ ذاتيًا حادة لوقت أطول وتضمن أفضل أداء مع صيانة أقل.
تتميز أداة قص الشعر هذه بتصميم مدمج وصغير الحجم من ما يجعلها سلسة وسهلة الاستخدام على الرأس. سواء كنت تقص شعر الكبار أو الصغار، فهذه الأدوات مصممة بشكل مريح لعمل سهل وتحكّم مثالي للاستمتاع بتجربة قص شعر مريحة.
طاقة مستمرة بفضل سلك الطاقة
اضغط ببساطة على الزر ليظهر الرأس واستخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة الشعر الموجود على الآلة.
صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.
لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.
نظام قص
سهولة الاستعمال
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