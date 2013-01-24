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Shaver series 3000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

PT723/86
1 الجوائز
  • ComfortCut ComfortCut ComfortCut
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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    PT723/86
    1 الجوائز

    ComfortCut

    تزوّدك آلة PowerTouch من Philips بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. فما عليك سوى توصيلها بمصدر الطاقة ولن تنفذ طاقة البطارية أبدًا. أما شفرات ComfortCut فتمنحك حلاقة مريحة بالكامل. أصبح بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ComfortCut

    تزوّدك آلة PowerTouch من Philips بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. فما عليك سوى توصيلها بمصدر الطاقة ولن تنفذ طاقة البطارية أبدًا. أما شفرات ComfortCut فتمنحك حلاقة مريحة بالكامل. أصبح بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

    ComfortCut

    تزوّدك آلة PowerTouch من Philips بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. فما عليك سوى توصيلها بمصدر الطاقة ولن تنفذ طاقة البطارية أبدًا. أما شفرات ComfortCut فتمنحك حلاقة مريحة بالكامل. أصبح بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ComfortCut

    تزوّدك آلة PowerTouch من Philips بالطاقة لتبدأ نهارك بحيوية. فما عليك سوى توصيلها بمصدر الطاقة ولن تنفذ طاقة البطارية أبدًا. أما شفرات ComfortCut فتمنحك حلاقة مريحة بالكامل. أصبح بإمكانك إنهاء حلاقتك الروتينية الصباحية بسرعة فائقة مع PowerTouch. إكتشف كلّ المميزات

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      ComfortCut

      حلاقة مريحة وسريعة

      • رؤوس ComfortCut المرنة
      • استخدام لاسلكي لـ 45 دقيقة/شحن 8 ساعات
      تنساب شفرات ComfortCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

      تنساب شفرات ComfortCut لحلاقة ناعمة ودقيقة.

      إن شفرات ComfortCut مزودة بحواف مستديرة لتنساب بنعومة على بشرتك، لتحصل دائمًا على حلاقة دقيقة ومريحة في نفس الوقت.

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

      أكثر من 45 دقيقة من الحلاقة، عملية شحن لـ 8 ساعات

      أكثر من 45 دقيقة من الحلاقة، عملية شحن لـ 8 ساعات

      أصبح بإمكانك الاستفادة من عمليات حلاقة أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية ليثيوم أيون الفعالة والموفرة للطاقة. فستحصل على 45 دقيقة وأكثر من الحلاقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا بعد شحن لمدة 8 ساعات. قم بتوصيلها لـ 3 دقائق للحصول على ما يكفي من الطاقة لحلاقة واحدة.

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      تُغسل وتُنظف بسهولة

      تُغسل وتُنظف بسهولة

      ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

      شاشة LED

      شاشة LED

      تشير إلى: بطارية ممتلئة، بطارية منخفضة، جاري الشحن، استبدال رؤوس الحلاقة، شحن سريع

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        نظام Flex & Float

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشرا LED
        تنظيف
        • قابلة للغسل بالكامل
        • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
        وقت الحلاقة
        أكثر من 45 دقيقة، ما يصل إلى 15 عملية حلاقة
        وقت الشحن
        • 8 ساعات
        • شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة لمرة واحدة
        تشير الشاشة إلى
        • بطارية ممتلئة
        • بطارية منخفضة
        • جاري الشحن
        • شحن سريع
        • استبدال رؤوس الحلاقة
        تشغيل
        • سلكي ولاسلكي
        • بطارية قابلة لإعادة الشحن

      • التصميم

        مقبض
        • مانعة للانزلاق
        • مقبض مريح سهل الاستخدام
        • مطاط

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الخدمة

        رأس بديل
        تم استبدال HQ8 بـ SH50
        ضمان
        ضمان لمدة سنتين
        رؤوس بديلة
        استبدله كل سنتين بـ HQ8

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        < 0.25  واط

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