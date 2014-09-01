أكثر من 45 دقيقة من الحلاقة، عملية شحن لـ 8 ساعات

أصبح بإمكانك الاستفادة من عمليات حلاقة أكثر بعد كل عملية شحن بفضل بطارية ليثيوم أيون الفعالة والموفرة للطاقة. فستحصل على 45 دقيقة وأكثر من الحلاقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة تقريبًا بعد شحن لمدة 8 ساعات. قم بتوصيلها لـ 3 دقائق للحصول على ما يكفي من الطاقة لحلاقة واحدة.