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  • تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    Multigroom series 9000 12 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG9710/93

    تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 9000 12 في 1، للوجه والرأس والجسم

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    تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم

    إصدار Prestige: مجموعة تشذيب الشعر المتميّزة 12 في 1

    • 12 أداة
    • شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
    • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
    • يمكن استخدامها في الحمام
    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

    تقنية OneBlade الفريدة

    تقنية OneBlade الفريدة

    تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

    12 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

    12 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

    تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 12 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    استمتع بحواف دقيقة

    استمتع بحواف دقيقة

    حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.

    تخلّص من الشعر

    تخلّص من الشعر

    لا تحلق آلة الحلاقة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية لضمان الحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

    يحمي من الشقوق في المناطق الحساسة

    يحمي من الشقوق في المناطق الحساسة

    ركّب حامي البشرة لضمان طبقة حماية إضافية في المناطق الحساسة.

    تشغيل لمدة 120 دقيقة

    تشغيل لمدة 120 دقيقة

    توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لساعة واحدة. ويوفر الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب كاملة واحدة.

    يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

    يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

    تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.

    تدوم كل شفرة لمدة 4 أشهر

    تدوم كل شفرة لمدة 4 أشهر

    استبدل شفرتك بسهولة مرة واحدة كل 4 أشهر* للاستمتاع بأداء مثالي. سيظهر مؤشر استخدام أخضر عند بلى الشفرة.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقوّاة الستة. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، ومشطان للشعر بطول 9 مم، و12مم، ومشط OneBlade واحد للجسم بطول 3 مم.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد الأدوات
      12 أداة
      أدوات التصفيف
      • أداة تشذيب معدنية
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • مشطان للحية الخفيفة
      • مشطان للشعر
      • مشط للجسم قابل للتثبيت
      • حامي بشرة قابل للتثبيت
      • شفرة OneBlade إضافية
      • مقبض OneBlade
      العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء للتخزين
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن كامل لمدة 4 ساعات (OneBlade)
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق (Multigroom)
      وقت التشغيل
      • 120 دقيقة (Multigroom)
      • 60 دقيقة (OneBlade)
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رأس بديل
      • QP210،‏ QP220،‏ QP610،‏ QP620
      • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
      تقنية OneBlade الفريدة
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت
      شاشة العرض
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر انخفاض البطارية

    Badge-D2C

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