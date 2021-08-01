MG9710/93
تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم
أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثاليةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.
تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 12 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.
يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.
حدّد الخطوط بدقة في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين التي تتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.
لا تحلق آلة الحلاقة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية لضمان الحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.
ركّب حامي البشرة لضمان طبقة حماية إضافية في المناطق الحساسة.
توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لساعة واحدة. ويوفر الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب كاملة واحدة.
تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.
استبدل شفرتك بسهولة مرة واحدة كل 4 أشهر* للاستمتاع بأداء مثالي. سيظهر مؤشر استخدام أخضر عند بلى الشفرة.
تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.
يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقوّاة الستة. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، ومشطان للشعر بطول 9 مم، و12مم، ومشط OneBlade واحد للجسم بطول 3 مم.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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