تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم
أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم
أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات
تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم
أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسريح مثالي للوجه والرأس والجسم
أتقِن تسريحتك مع مجموعة تشذيب الشعر من الإصدار Prestige التي تضم آلة Multigroom مع 12 أداة متميّزة بجودتها بما فيها شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وOneBlade Face+Body لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بدقة بغض النظر عن طوله والحصول على تسريحة مثالية إكتشف كلّ المميزات
تتميّز الشفرات المعدنية بتقنية الشحذ الذاتي بأنها تدوم طويلاً. حتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات كما في اليوم الأول من استخدامها.
تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط واحد قابل للضبط (3-7 مم)، مشطان للشعر (9,12 مم)، مشط للجسم OneBlade (3 مم)
استمتع بالخطوط المثالية في غضون ثوانٍ باستخدام الشفرة بجانبَين، مما يتيح لك رؤية كل خصلة شعر تقصها.
لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، ما يحافظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله باستخدام أداة التسريح الهجينة هذه الملائمة للبشرة الحساسة.
ركّب حامي البشرة لضمان طبقة حماية إضافية في المناطق الحساسة.
توفر بطارية الليثيوم أيون العالية الأداء وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة لكل عملية شحن كاملة لمدة ساعة. أما الشحن سريع لمدة 5 دقاق، فيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة.
تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.
أداة OneBlade من Philips المتينة التي ليس عليك استبدالها إلا كل 4 أشهر* للحصول على أداء فائق.
تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي بفضل حقيبة صغيرة لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها وإبقاء كل الملحقات في مكان واحد.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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