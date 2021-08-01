تقنية OneBlade الفريدة

تم تصميم أداة OneBlade من Philips لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم، وهي تقوم بتشذيب الشعر مهما كان طوله وحلاقته وتحديد حوافه. علاوة على ذلك، توفر هذه الأداة حلاقة سهلة ومريحة بفضل غلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة، كما تتميز بأداة قص تتحرك 200 مرة في الثانية، ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.