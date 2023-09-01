مجموعة العناية بالجسم فائقة الدقة

توفر مجموعة العناية بالمظهر هذه المزودة بمجموعة أمشاط متعددة 27 إعداد طول يتراوح بين 0.2 و20 مم بدرجات دقة تصل إلى 0.2 مم للاستمتاع بتشذيب متساوٍ أثناء تصفيفات اللحية القصيرة والطويلة. كما يضفي التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات أداة التشذيب الدقيقة لمسة مثالية على تهذيب التفاصيل الدقيقة حول الفم. للحصول على لحية مثالية، حدد حواف التصفيف بدقة باستخدام شفرة OneBlade، حيث تعمل الشفرة ذات الجانبين على تشذيب الشعر في أي اتجاه، كما تحمي بشرتك أثناء حلاقة الوجنتين أو الذقن أو الرقبة.