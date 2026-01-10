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  • أداة واحدة، دقة قصوى أداة واحدة، دقة قصوى أداة واحدة، دقة قصوى

    All-in-One Trimmer 7000 Series أداة تشذيب 16 في 1

    MG7931/30

    أداة واحدة، دقة قصوى

    توفّر أداة التشذيب المتكاملة الخاصة بنا ما تحتاجه من مرونة ودقة مع 16 أداة عالية الجودة مصممة للعناية بالوجه والرأس والجسم. علاوة على ذلك، تحافظ الشفرات الذاتية الشحذ على حدّتها كما في اليوم الأول، ويساعد المشط الدقيق الممتاز في تحقيق المظهر والأسلوب اللذين ترغب فيهما.

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    All-in-One Trimmer 7000 Series أداة تشذيب 16 في 1

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    أداة واحدة، دقة قصوى

    للوجه والشعر والجسم

    • 16 قطعة في أداة واحدة: للوجه والرأس والجسم
    • مشط تحديد دقيق ممتاز
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • تقنية BeardSense
    16 قطعة لتلبية كل احتياجات الحلاقة

    16 قطعة لتلبية كل احتياجات الحلاقة

    تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 16 قطعة حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.

    تشذيب متساوٍ بطول دقيق لإطلالتك المثالية

    تشذيب متساوٍ بطول دقيق لإطلالتك المثالية

    مشط تحديد دقيق ممتاز، مع 11 إعداد طول بخطوات 0,2 مم من 1 إلى 3 مم، يمنحك أقصى درجات الدقة لتشذيب الطول المثالي الذي تريده لإطلالتك المثالية.

    أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

    أقصى دقة مع أداء يدوم طويلاً

    توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    تشذيب قوي حتى مع أكثر اللحى صعوبة.

    بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.

    توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

    توفير شكل دقيق ومتساوٍ إلى مظهرك النهائي

    تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 21 إعدادًا للطول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم، وبزيادات دقيقة تصل إلى 0,2 مم لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا. علاوة على ذلك، يوفّر تصميم أداة التشذيب الدقيقة الرفيع دقة إضافية لإنشاء خطوط حادة وتفاصيل دقيقة، بينما تعمل أداة التشذيب المعدنية على تنظيف الخدّين والذقن والرقبة لتحصل على مظهر لحية تمامًا كما تحب.

    تشذيب مريح ومتساوٍ لشعر الجسم حتى في أكثر المناطق حساسية

    تشذيب مريح ومتساوٍ لشعر الجسم حتى في أكثر المناطق حساسية

    اختبر تشذيبًا دقيقًا ومريحًا أسفل الرقبة بفضل شفرة الجسم الجديدة والمبتكرة. تتميّز أداة التشذيب المصممة خصيصًا، برؤوس مستديرة تضمن لمسة لطيفة على البشرة ما يجعلها مثالية لأكثر مناطق الجسم حساسية.

    قص شعرك بطريقتك الخاصة

    قص شعرك بطريقتك الخاصة

    يتيح نظام الأمشاط المتعددة في أداة التشذيب اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم ما يسهل عليك الاهتمام بتسريحة شعرك بسهولة في المنزل.

    إتقان التفاصيل

    إتقان التفاصيل

    تُزيل ملحقات تشذيب شعر الأنف/الأذن شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة وأمان. احرص على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.

    أداء قوي يدوم حتى 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    أداء قوي يدوم حتى 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    كونها مضادة للماء 100%، يمكنك استخدام أداة التشذيب بشكل رطب وجاف لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، إنها أداة سهلة التنظيف.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة الفائقة والتحكم اللازمين لجعل إطلالتك مثالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      السفر والتخزين
      حقيبة بسيطة

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      120 دقائق
      جاري الشحن
      • 60 دقيقة
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      حالة البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات***

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
      حل للسفر
      ملحق قفل للسفر

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الوجه والشعر والجسم
      الأدوات والملحقات
      16
      إعدادات الطول
      • 0,5 – 16 مم
      • 21
      درجات دقة
      تحكم حتى 0,2 مم

    • أدوات التصفيف

      مخصصة
      • أداة تشذيب معدنية
      • أداة تشذيب شعيرات الأنف
      • أداة تشذيب دقيق
      • أداة تشذيب الجسم
      • شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      • تقنية BeardSense
      • مشط تحديد دقيق ممتاز

    • الأمشاط

      قابلة للتعديل
      • 3-7 مم
      • 9-13 مم
      الجسم
      • 3 مم
      • 5 مم
      لحية خفيفة
      • 1 مم
      • 2 مم
      الحاجب
      6 ملم
      مشط تحديد دقيق ممتاز
      1-3 مم
      المناطق الحساسة
      1 مم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      علبة من الورق
      دليل المستخدم
      ورق من مصادر مسؤولة

    Badge-D2C

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    • ** عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء
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