MG7931/30
أداة واحدة، دقة قصوى
توفّر أداة التشذيب المتكاملة الخاصة بنا ما تحتاجه من مرونة ودقة مع 16 أداة عالية الجودة مصممة للعناية بالوجه والرأس والجسم. علاوة على ذلك، تحافظ الشفرات الذاتية الشحذ على حدّتها كما في اليوم الأول، ويساعد المشط الدقيق الممتاز في تحقيق المظهر والأسلوب اللذين ترغب فيهما.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي أداة التشذيب مزودة بـ 16 قطعة حتى تتمكن من تشذيب شعر وجهك وتهذيب مظهره، وقص شعرك، والعناية بجسمك، ما يغطي كل احتياجات الحلاقة.
مشط تحديد دقيق ممتاز، مع 11 إعداد طول بخطوات 0,2 مم من 1 إلى 3 مم، يمنحك أقصى درجات الدقة لتشذيب الطول المثالي الذي تريده لإطلالتك المثالية.
توفر الشفرات الفولاذية ذاتية الشحذ قوة إضافية للحصول على أقصى دقة في أثناء التشذيب، وتبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى زيت للشفرات.
بفضل تقنية BeardSense، تعمل أداة التشذيب على مسح كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية لزيادة القوة في المناطق الأكثر كثافة، ما يمنحك القدرة المناسبة على تحقيق أفضل نتيجة.
تأتي مجموعة الأمشاط المتعددة المرفقة مع أداة التشذيب مزوّدة بـ 21 إعدادًا للطول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم، وبزيادات دقيقة تصل إلى 0,2 مم لتتمكّن من تصفيف لحيتك بالطول الذي تريده سواء أكان طويلاً أم قصيرًا. علاوة على ذلك، يوفّر تصميم أداة التشذيب الدقيقة الرفيع دقة إضافية لإنشاء خطوط حادة وتفاصيل دقيقة، بينما تعمل أداة التشذيب المعدنية على تنظيف الخدّين والذقن والرقبة لتحصل على مظهر لحية تمامًا كما تحب.
اختبر تشذيبًا دقيقًا ومريحًا أسفل الرقبة بفضل شفرة الجسم الجديدة والمبتكرة. تتميّز أداة التشذيب المصممة خصيصًا، برؤوس مستديرة تضمن لمسة لطيفة على البشرة ما يجعلها مثالية لأكثر مناطق الجسم حساسية.
يتيح نظام الأمشاط المتعددة في أداة التشذيب اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 مم و16 مم ما يسهل عليك الاهتمام بتسريحة شعرك بسهولة في المنزل.
تُزيل ملحقات تشذيب شعر الأنف/الأذن شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة وأمان. احرص على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق**، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
كونها مضادة للماء 100%، يمكنك استخدام أداة التشذيب بشكل رطب وجاف لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، إنها أداة سهلة التنظيف.
يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.
يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة الفائقة والتحكم اللازمين لجعل إطلالتك مثالية.
الملحقات
الطاقة
الخدمة
سهولة الاستخدام
الملخّص
أدوات التصفيف
الأمشاط
الاستدامة
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