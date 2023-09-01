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  • أداة واحدة، دقة قصوى أداة واحدة، دقة قصوى أداة واحدة، دقة قصوى

    All-in-One Trimmer Series 7000

    MG7920/15

    أداة واحدة، دقة قصوى

    صمم مظهرك الشخصي بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 13 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك ورأسك وجسمك. يضمن مشط التشذيب الدقيق تشذيبًا متناسقًا بالطول المحدد الذي تريده.

    إكتشف كلّ المميزات

    All-in-One Trimmer Series 7000

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    أداة واحدة، دقة قصوى

    للوجه والشعر والجسم

    • أداة تشذيب 13 في 1: للوجه والرأس والجسم
    • مشط تشذيب دقيق
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • تقنية BeardSense
    تشذيب متساوٍ بتمريرة واحدة

    تشذيب متساوٍ بتمريرة واحدة

    يوفر مشط التشذيب الحاص على براءة اختراع 11 إعداد طول تتراوح بين 1 و3 مم، لذا يمكنك الحصول على تشذيب متساوٍ بالطول الذي ترغب فيه تمامًا.

    أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

    أداء يدوم طويلًا لنتائج دقيقة

    تبقى الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ حدّة كما اليوم الأول لأداءٍ يدوم طويلًا. وما من حاجة لاستخدام الزيت.

    أداة تشذيب تتكيّف مع لحيتك

    تمرّ أداة التشذيب فوق كثافة لحيتك 125 مرة في الثانية وتعزز القوة تحديدًا عندما تحتاج إليها للتعامل مع اللحى الكثيفة أو الطويلة.

    أداة متكاملة للعناية بشعر الوجه والرأس والجسم

    تقدم أداة التشذيب المتكاملة هذه 13 أداة لتلبية كل احتياجات العناية بالجسم. قم بتشذيب شعر الوجه وتسريحه، وقص شعرك، واعتنِ بشعر جسمك.

    احصل على تشذيب متساوٍ وحواف دقيقة

    تقدم أداة التشذيب ومجموعة أمشاطها المتنوعة 19 إعداد طول يتراوح بين 0,5 و16 مم بدرجات دقة تصل إلى 0,2 مم لتسريحات اللحية القصيرة والطويلة. كما يساعد التصميم الضيق الذي تتميز به ملحقات التشذيب الدقيق على تسهيل الحصول على حواف دقيقة وتفاصيل رائعة. استمتع بتنظيف الوجنتين والذقن والرقبة باستخدام أداة التشذيب المعدنية لإضفاء لمسة نهائية على مظهرك.

    تخلّص من شعر الجسم

    استمتع بحلاقة مريحة للشعر الذي تحت الرقبة مع ملحق آلة حلاقة الجسم. يحمي نظام حماية البشرة الفريد المناطق الحساسة عند الحلاقة الناعمة بدرجة 0,5 مم. ويمكنك أيضًا تشذيب شعر الجسم باستخدام المشط القابل للتثبيت.

    احصل على قصة شعر في المنزل

    بفضل النظام متعدد الأمشاط في أداة التشذيب، يمكنك اختيار إعدادات طول تتراوح بين 0,5 و16 مم لابتكار تسريحة شعر خاصة بك في المنزل.

    إتقان التفاصيل

    تُزيل ملحقات تشذيب شعر الأنف/الأذن شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة وأمان. احرص على إظهار حاجبيك بمظهر منمق ومهذب بسهولة باستخدام المشط المخصص للحاجبين.

    تعمل لمدة 4 أسابيع بعد عملية شحن واحدة*

    توفر بطارية الليثيوم أيون القوية وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة مع خيار شحن سريع مدته 5 دقائق لضمان فترة استهلاك طويلة الأمد وطاقة قصوى.

    أداة مقاومة للمياه لضمان الاستخدام المريح والتنظيف السهل

    تتميز أداة التشذيب بأنّها مقاومة للمياه، لذا يمكنك استخدامها بطريقة مريحة في أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة بمياه الصنبور.

    احرص دومًا على معرفة متى يحين وقت الشحن

    يتيح لك مؤشر مستوى البطارية معرفة حالة البطارية: ما إذا كانت منخفضة المستوى أم فارغة أم قيد الشحن أم مكتملة الشحن. ومن ثَمَّ لن تُفاجأ أبدًا باكتشاف أن البطارية فارغة في أثناء التشذيب.

    سهلة المسك والتحكم

    تتميز أداة التشذيب بسهولة مسكها وتحريكها وذلك بفضل المقبض المطاطي المريح المصمم لضمان الراحة الفائقة والتحكم الممتاز.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      ما يصل إلى 120 دقيقة
      جاري الشحن
      • 60 دقيقة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5 واط
      فولطية الإدخال
      5 فولت
      طريقة الشحن
      كبل USB-A (المحول غير مضمّن)

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي مريح

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      شاشة العرض
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر شحن البطارية
      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
      العملية
      استخدام بدون أسلاك فقط

    • تسريحات متعددة

      أدوات التصفيف
      • أداة التشذيب الفولاذية
      • آلة تشذيب شعر الأنف والأذن
      • آلة حلاقة لشعر الجسم مع أداة حماية البشرة
      • أداة تشذيب دقيقة فولاذية
      • مشط تشذيب دقيق
      • مشط قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • 3 أمشاط شعر
      • مشطان للجسم
      • مشط للحاجبين
      الملحقات
      • حقيبة صغيرة ناعمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (محوّل الطاقة غير مضمّن)
      عدد الملحقات
      13

    • تشذيب دقيق

      أداء استثنائي
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • تقنية BeardSense
      تشذيب الشعر بدقة
      مشط تشذيب دقيق
      إعدادات الطول
      19 (0,5 - 16 مم)
      درجات دقة
      ما يصل إلى 0,2 مم

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