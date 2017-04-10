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  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة

    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG3747/13

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس والجسم

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    أداة تشذيب متكاملة

    أداة تشذيب 9 في 1

    • 9 أدوات
    • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
    • وقت تشغيل يصل إلى 70 دقيقة
    • ملحقات قابلة للتشطيف
    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    شفرات فولاذية مقوّاة لن تنكسر أو تفسد أو تصدأ

    تم تعزيز الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميزة الشحذ الذاتي في أداة تشذيب شعر الوجه والجسم هذه باستخدام الحديد وتمت تقويتها للحصول على القوة القصوى. يسمح لك ذلك بالحصول على شفرات تبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها، من دون صدأ ومن دون حاجة إلى زيت للشفرات.

    تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 9 أدوات

    تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 9 أدوات

    تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.

    تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم

    تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم

    استخدم أداة التشذيب المعدنية بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول لحيتك ورقبتك وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقوّاة السبع. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، و3 أمشاط للشعر بطول 9 مم، و12مم، و16 مم، ومشط واحد للجسم.

    وقت التشغيل: لغاية 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

    وقت التشغيل: لغاية 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

    احصل على ما يصل إلى 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.

    ملحقات سهلة الصيانة

    ملحقات سهلة الصيانة

    تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لمدة ثلاث سنوات وجهد كهربائي عالمي

    ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 3 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد الأدوات
      9 أدوات
      أدوات التصفيف
      • أداة تشذيب معدنية
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • مشطان للحية الخفيفة
      • 3 أمشاط شعر
      • مشط للجسم
      العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Ni-MH
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 16 ساعة
      وقت التشغيل
      70 دقيقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • الخدمة

      ضمان لمدة 3 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      ملحقات قابلة للتشطيف
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت

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