HX9112/12
عملية تنظيف عميقة ولطيفة
بفضل فرشاة FlexCare Platinum تكون حتى أعمق عمليات التنظيف لطيفة بما يكفي لحماية أسنانك ولثتك. وبفضل رأس الفرشاة AdaptiveClean ومستشعر الضغط السهل، ستحصل على أعلى مستوى من إزالة البلاك وستستمتع بتجربة لطيفة كيفما استخدمت الفرشاة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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ثبّت رأس الفرشاة AdaptiveClean لاختبار أعمق عمليات التنظيف التي نقدمها. ستستمتع بمستوى ملامسة أكبر للسطح بـ 4 مرات** لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها،* فضلاً عن عملية تنظيف عميقة بالفعل على طول خط اللثة وبين الأسنان.
بفضل التنظيف المثالي من FlexCare، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.
عند استخدام فرشاة FlexCare Platinum Connected، ستختبر عملية تنظيف عميقة بالفعل. تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة تعزيز عملية التنظيف، فيما تلبي الأوضاع الثلاثة احتياجاتك الخاصة: استخدم وضع التنظيف لعملية تنظيف فائق يوميًا، ووضع التبييض لإزالة البقع عن سطح الأسنان، ووضع التنظيف العميق لعملية تنظيف منعشة.
يسمح لك وضع التنظيف العميق التركيز فعلاً على مناطق محددة مع إيلائها اهتمام إضافي. لقد جمعنا حركة رأس الفرشاة الفريدة مع وقت إضافي لتنظيف الأسنان يبلغ 3 دقائق بهدف الحصول على عملية تنظيف عميقة حقيقية.
قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة FlexCare Platinum ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فسيهتز المقبض برفق لتنبيهك. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.
تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.
ثبّت رأس الفرشاة AdaptiveClean للحصول على عملية تنظيف عميقة ولطيفة تجعل لثتك صحية أكثر لغاية مرتَين مقارنة بالفرشاة العادية. تنحني الجوانب المطاطية الناعمة على طول معالم الأسنان واللثة لامتصاص أي ضغط زائد. يسمح هذا الأمر للشعيرات بالوصول عميقًا بين الأسنان، للاستمتاع بعملية تنظيف عميقة وفعالة ومريحة.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل FlexCare Platinum. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.
تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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