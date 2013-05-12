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  • تنظيف استثنائي بين الأسنان تنظيف استثنائي بين الأسنان تنظيف استثنائي بين الأسنان

    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9112/02

    تنظيف استثنائي بين الأسنان

    بفضل تسعة خيارات تنظيف فريدة ومستشعر الضغط بديهي وتقنية متقدمة في رأس الفرشاة، تتخطّى Sonicare FlexCare Platinum من Philips أساليب تنظيف الأسنان التقليدية لتوفير طريقة فريدة لإزالة اللُويحة السنية وتحسين صحة اللثة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    تنظيف استثنائي بين الأسنان

    لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بين الأسنان حتى 7 أضعاف*

    • 3 أوضاع و3 مستويات من القوة
    • رأسان للفرشاة
    • مع مستشعر الضغط
    لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مع رأس الفرشاة InterCare الذي نقدمه*

    لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مع رأس الفرشاة InterCare الذي نقدمه*

    ثبّت رأس فرشاة InterCare لتحسين صحة اللثة في أسبوعَين فقط. تساعد الشعيرات الطويلة جدًا على إزالة كمية أكبر من البلاك في المناطق التي يصعب الوصول إليها وبين الأسنان، للثة صحية.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

    بفضل التنظيف المثالي من FlexCare، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.

    الاختيار من بين 3 أوضاع و3 إعدادات قوة

    الاختيار من بين 3 أوضاع و3 إعدادات قوة

    عند استخدام فرشاة FlexCare Platinum ستختبر عملية تنظيف عميقة بالفعل. تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة تعزيز عملية التنظيف، فيما تلبي الأوضاع الثلاثة احتياجاتك الخاصة: استخدم وضع التنظيف لعملية تنظيف فائق يوميًا، ووضع التبييض لإزالة البقع عن سطح الأسنان، ووضع التنظيف العميق لعملية تنظيف استثنائية.

    سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

    سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

    قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة FlexCare Platinum ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فسيهتز المقبض برفق لتنبيهك. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل FlexCare Platinum. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.

    بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

    بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

    تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      رمادي بلاتيني

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 FlexCare Platinum
      رؤوس الفرشاة
      • 1 InterCare قياسي
      • 1 InterCare صغير
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      الفوائد الصحية
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      مستشعر الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      فوائد التبييض
      للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • منخفض
      • متوسط
      • مرتفع
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

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