لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*.