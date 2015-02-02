لا تستغرق عملية التنظيف أكثر من 60 ثانية: توجيه وضغط وتنظيف!

تستغرق عملية تنظيف فمك بالكامل أقل من 60 ثانية يوميًا عند استخدام AirFloss Ultra. ما عليك سوى تحديد وتيرة الدفقات (دفقة واحد أو دفقتان أو ثلاث دفقات) والضغط باستمرار على زر التنشيط للحصول على دفقات مستمرة وتلقائية، أو الضغط عليه وتحريره لاستخدام وضع الدفق اليدوي.