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  • إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف* إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف* إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    Philips Sonicare 2 Series plaque control سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية

    HX6231/01

    إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زر

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare 2 Series plaque control سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية

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    إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*

    *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    • إعداد واحد
    • رأس فرشاة واحد
    رأس فرشاة بزاوية للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    رأس فرشاة بزاوية للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    تتميّز فرشاة الأسنان هذه بقدرتها على إزالة البلاك، وهي مزوّدة برأس فرشاة رفيع ومنحنٍ لإمكانية وصول أفضل إلى الأسنان الخلفية والأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    استمتع بروتين Sonicare من Philips بفضل برنامج سهل البدء

    قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.

    إزالة أفضل للبلاك للمساعدة في تقليل مخاطر التسوّس

    إزالة أفضل للبلاك للمساعدة في تقليل مخاطر التسوّس

    توفير إزالة أفضل للبلاك وإمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية. يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بواسطة هذه الفرشاة في تقليل مخاطر التسوّس

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. هذا ويسهّل الرأس الكهربائي المنحني بشكل خاص الوصول إلى الأسنان في الجزء الخلفي من فمك.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      نوع البطارية
      NiMH

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أزرق

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم مريح
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 DailyClean 3100
      رؤوس الفرشاة
      1 التحكم بالبلاك مع ProResults
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
      الأداء
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      السرعة
      لغاية 31000 حركة فرشاة/الدقيقة
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي

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