HX6231/01
إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف*
استمتع بأعلى مستوى من إزالة البلاك بكبسة زرإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز فرشاة الأسنان هذه بقدرتها على إزالة البلاك، وهي مزوّدة برأس فرشاة رفيع ومنحنٍ لإمكانية وصول أفضل إلى الأسنان الخلفية والأماكن التي يصعب الوصول إليها.
قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.
توفير إزالة أفضل للبلاك وإمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية. يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بواسطة هذه الفرشاة في تقليل مخاطر التسوّس
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
تعمل الشعيرات الكثيفة والعالية الجودة على إزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية. هذا ويسهّل الرأس الكهربائي المنحني بشكل خاص الوصول إلى الأسنان في الجزء الخلفي من فمك.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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