مصطلحات البحث

AR
EN
  • أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط* أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط* أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    Philips Sonicare W2 Optimal White رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6062/96

    أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    إن رأس فرشاة الأسنان W2 Optimal White مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد تنظيف عميق، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة وبيضاء. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على بياض الأسنان بين فترات علاج التبييض الاحترافية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare W2 Optimal White رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل W2 Premium White

    أسنان أكثر بياضًا لغاية 100% في أسبوع واحد فقط*

    عملية تنظيف متطورة لإزالة البقع ولأسنان أكثر بياضًا

    • 2 قمع وصمام
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

    تمنحك الشعيرات على شكل الألماس أسنانًا أكثر بياضًا بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد

    تمنحك الشعيرات على شكل الألماس أسنانًا أكثر بياضًا بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد

    تأتي فرشاة DiamondClean مزوّدة بلوحة لإزالة البقع مصنوعة من الشعيرات الكثيفة على شكل الألماس، لإزالة البقع الناتجة من المأكولات والمشروبات عن سطح الأسنان. ستلاحظ ابتسامة أكثر بياضًا بنسبة تصل إلى 100%* في غضون 7 أيام فقط.

    اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

    اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

    تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™‎ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.

    تم اختبارها لتلبية احتياجات صحة فمك

    تم اختبارها لتلبية احتياجات صحة فمك

    تم تصميم كل رؤوس فراشي أسنان Philips Sonicare لتكون آمنة ولطيفة على الأسنان واللثة. ويخضع كل رأس فرشاة لاختبارات صارمة لضمان المتانة والأداء الاستثنائي في كل مرة تنظّف فيها أسنانك.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    يتناسب رأس الفرشاة W2 Optimal White بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان من Philips Sonicare باستثناء Philips One وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.

    تحديد الوضع المثالي تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج**

    تحديد الوضع المثالي تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج**

    ستحصل دائمًا على أفضل عملية تنظيف ممكنة بفضل ميزة BrushSync™‎ لإقران الأوضاع**. يقوم رأس الفرشاة W2 Optimal White من Philips Sonicare بالمزامنة مع مقبض فرشاة الأسنان Philips Sonicare المزوّد بميزة BrushSync™‎**، لتحديد وضع تنظيف الأسنان ومستوى القوة المثاليَين للحصول على عناية استثنائية باللثة. ما عليك سوى البدء بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      قياسية

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
      نعم
      مناسب لهذه الطرازات
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • سلسلتان للوقاية من البلاك
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+‎
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+‎
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      W2 Optimal White عادي (عدد 2)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    • الفوائد الصحية

      إزالة البلاك
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      Gum health
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      التبييض
      لأسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد فقط

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية
    • *لا تتوافق ميزة BrushSync™‎ لإقران الأوضاع إلا مع مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips المزوّدة بميزة BrushSync™‎
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.