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Series 7000

جهاز المطبخ

HR7962/01
  • مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى مخبوزات مثالية من المرة الأولى
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    Series 7000 جهاز المطبخ

    HR7962/01

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق NutriU، بدءًا من الخبز ووصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    Series 7000 جهاز المطبخ

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق NutriU، بدءًا من الخبز ووصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق NutriU، بدءًا من الخبز ووصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

    Series 7000 جهاز المطبخ

    مخبوزات مثالية من المرة الأولى

    ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي مع آلة المطبخ من Philips. حضّر عجينة احترافية في 3 دقائق فقط.* استوحِ الأفكار من مئات الوصفات في تطبيق NutriU، بدءًا من الخبز ووصولاً إلى قوالب الحلوى، واخبز مثل الاحترافيين من المرة الأولى. إكتشف كلّ المميزات

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      مخبوزات مثالية من المرة الأولى

      احصل على عجينة مثالية في 3 دقائق فقط.*

      • خفاقات العجين ومخفقة ومضرب
      • وعاء سعة 5,5 لترات
      • محرّك فعال بقوة 1000 واط
      • 8 إعدادات سرعة
      تقنية ProKnead لخَبز احترافي

      تقنية ProKnead لخَبز احترافي

      تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*

      تطبيق NutriU لوصفات ملهمة

      تطبيق NutriU لوصفات ملهمة

      استخدم تطبيق NutriU للوصول إلى مئات الوصفات المفصّلة والسهلة من أجل تحضير مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية لعائلتك. وانضمّ إلى مجتمع من الأعضاء لتبادل الوصفات والنصائح حول الخَبز والمزيد غير ذلك.

      مؤقّت LED ذكي

      مؤقّت LED ذكي

      عيّن العد العكسي على المؤقّت الذكي، وأضِف المكونات، واترك آلة المطبخ من Philips تتولّى العمل الشاق بالنيابة عنك. وهي تتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند انتهاء الوقت المحدد.

      إضاءة الوعاء تلقائيًا

      إضاءة الوعاء تلقائيًا

      تسليط الضوء على المكونات للوضوح والدقة أثناء عملية الخلط

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.

      حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

      حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى

      حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.

      عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

      عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة

      تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.

      قاعدة معدنية متينة

      قاعدة معدنية متينة

      تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.

      8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

      8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام

      لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.

      حماية المحرك من الحرارة

      حماية المحرك من الحرارة

      أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.

      ملحق الوعاء الإضافي

      ملحق الوعاء الإضافي

      ضاعف التحضير لوصفتك عبر شراء وعاء إضافي بشكل منفصل، لتلبية كل رغبات الخَبز الخاصة بك

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أسود
        صُنع في
        الصين
        الطاقة
        1000
        مادة الغطاء
        بلاستيك عالي الجودة ومعدن
        مادة الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد أداوت الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ
        عدد إعدادات السرعة
        8

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        176‎ x 360 x 345
        وزن المنتج
        6,72

      • الاستدامة

        العلبة
        مصنوع من مواد مُعاد تدويرها بنسبة 90% على الأقل
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • اللمسات النهائية

        سعة الوعاء
        5.5
        مادة الوعاء
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • الإكسسوارات المضمنة

        خفاقة العجين
        نعم
        المضرب
        نعم
        خلط
        نعم
        وعاء سعة 5,5 لترات
        نعم

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