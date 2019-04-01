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  • استمتع بوجبات محضّرة في المنزل يوميًا وبدون مجهود استمتع بوجبات محضّرة في المنزل يوميًا وبدون مجهود استمتع بوجبات محضّرة في المنزل يوميًا وبدون مجهود

    مجموعة الاستخدام اليومي جهاز تحضير الطعام الصغير

    HR7310/01

    استمتع بوجبات محضّرة في المنزل يوميًا وبدون مجهود

    إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية إلا أن نمط حياتك كثير الانشغال، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Daily. لقد صممنا مجموعة الأجهزة الصغيرة هذه لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق لذيذة بسرعة ومن دون عناء.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي جهاز تحضير الطعام الصغير

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    استمتع بوجبات محضّرة في المنزل يوميًا وبدون مجهود

    مع الملحقات الضرورية وتصميم لا يحتل مساحة كبيرة

    • 700 واط
    • 16 وظيفة
    • قرص 2 في 1
    • تخزين في الوعاء
    محرك قوي بقدرة 700 واط، لتحضير الطعام بدون مجهود

    محرك قوي بقدرة 700 واط، لتحضير الطعام بدون مجهود

    يعالج المحرك القوي الذي نقدّمه مجموعة متنوّعة من المكونات، بدءًا من عجينة الخبز ووصولاً إلى الخضار القاسية، والجبنة والشوكولاته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبشر المكوّنات ويقطّعها إلى شرائح بسهولة تامة.

    تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد

    تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد

    تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع.

    يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

    يمكن غسل كل الملحقات في الجلاية بأمان

    يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.

    جهاز متكامل وملائم: عجن وخفق وبشر وتقطيع إلى شرائح

    مع أكثر من 16 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات والمزيد غير ذلك. استخدم الملحقات العالية الجودة والمتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها بفضل الشفرة على شكل حرف S، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها بفضل القرص 2 في 1. حضّر كل ما تشتهيه مع ميزة الخفق والعجن والمزيد غير ذلك.

    دليل حول السرعة والملحقات بالألوان، لمطابقة سهلة

    للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.

    حجم صغير وإمكانية تخزين كل الملحقات في الوعاء

    يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Daily مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في الوعاء بسهولة تامة.

    قرص 2 في 1 بوجهَين من الفولاذ المقاوم للصدأ: بشر وتقطيع إلى شرائح

    يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!

    حضّر 5 حصص من الطعام في الوقت نفسه بفضل الوعاء سعة 1,5 لترات

    يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      • وحدة الشفرات على شكل S
      • أداة إستحلاب
      • أداة عجن
      • قرص قابل للقلب

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      700  W
      سعة الوعاء
      2,1  L
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50-60  Hz
      السعة التشغيلية للوعاء
      1,5 (أو 500 غ من الدقيق)  L

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      244‏x‏244‏x‏377  mm

    • المواصفات العامّة

      عدد أقراص التقطيع
      1 (ذو وجهَين)
      ميزات المنتج
      • مخزن لسلك الطاقة
      • قابلة للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مدمج
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • إعداد سرعة نبضي
      عدد إعدادات السرعة
      2 + نبضة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      ABS
      مادة الملحقات
      معدن (القرص 2 في 1) وبلاستيك (أداة العجن وقرص الاستحلاب)
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة الحاوية/دافعة اللب
      SAN

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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