جهاز متكامل وملائم: عجن وخفق وبشر وتقطيع إلى شرائح

مع أكثر من 16 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات والمزيد غير ذلك. استخدم الملحقات العالية الجودة والمتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها بفضل الشفرة على شكل حرف S، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها بفضل القرص 2 في 1. حضّر كل ما تشتهيه مع ميزة الخفق والعجن والمزيد غير ذلك.