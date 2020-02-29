HR2545/01
عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر
يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهودإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضمن المحرك الفعال بقوة 700 واط عملية خلط فعالة لوجبات الطعام اليومية المحضّرة في المنزل
تتميّز الجهة السفلية من عمود الخلط الخاص بالخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد لمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط
سيستمتع المستهلكون بالراحة وسهولة الاستخدام بفضل التصميم المتين والمريح
تم تطوير ProMix من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت العريقة، وهي عبارة عن تقنية فريدة ومتطورة تستخدم شكلاً مثلثًا محددًا لإنشاء تدفق الطعام الأمثل والحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل أسرع وأكثر اتساقًا
قم بتوصيل الملحقات وفصلها بسهولة للاستخدامات المتعددة بكبسة زر واحدة.
بفضل وظيفة السرعة القصوى في الخلاط المحمول باليد من Philips، يمكنك تقطيع حتى أقسى المكونات بكبسة زر واحدة
مفرمة حجم XL لتحضير السلطات والصلصات الشهية وفرم الفاكهة وكميات كبيرة من اللحوم بسهولة تامة
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مواصفات التصميم
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المواصفات العامّة
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