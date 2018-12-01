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HR2113/05
عصير طازج وتحضير سهل للطعام
إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!
400 واط
دورق بلاستيكي سعة 1,5 لتر
وأداتي فرم صغيرتين
شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل
محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.
تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.
ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.