الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Avance Collection

عصارة بنمط المضغ

HR1897/31
العثور على الدعم لهذا المنتج
1 الجوائز
  • استفد من كل العناصر المغذية في كوبك استفد من كل العناصر المغذية في كوبك استفد من كل العناصر المغذية في كوبك
    -{discount-value}

    Avance Collection عصارة بنمط المضغ

    HR1897/31
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

    تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avance Collection عصارة بنمط المضغ

    استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

    تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل juicer

      استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

      تستخلص تقنية MicroMasticating لغاية 90%* من لبّ الفاكهة

      • تقنية MicroMasticating
      • رمادي معدني
      • مؤشرات LED
      • فلتر إضافي
      تستخلص تقنية MicroMasticating لغاية 90%* من لبّ الفاكهة

      تستخلص تقنية MicroMasticating لغاية 90%* من لبّ الفاكهة

      تتضمن الفاكهة والخضار آلاف الخلايا التي تحتوي على العصير والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية. تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح الخلايا واستخلاص أكبر كمية ممكنة من مكوناتك المفضلة ولمساعدتك في الحصول على ما يصل إلى 90%* من الفاكهة في كوبك بدلاً من رميها.

      اعصر كل مكوناتك المفضلة، بما في ذلك الموز والمانغو

      اعصر كل مكوناتك المفضلة، بما في ذلك الموز والمانغو

      حضّر عصيرًا صحيًا وشهيًا من الفاكهة الطرية والخضار القاسية. يمكنك تحضير مزيج من كل مكوناتك المفضلة وحتى استخدام هذا المنتج لاستخلاص المكونات النشوية الخاصة التي يصعب عصرها عادةً، مثل الموز والمانغو.

      حضّر مشروبات تتضمن الخضار والمكسرات

      حضّر مشروبات تتضمن الخضار والمكسرات

      إن الخضار غنية بالألياف وهي مكونات مهمة لتحضير عصير صحي ويمكن معالجتها كلها في هذه العصّارة. وقد تشكّل عشبة القمح والسبانخ والكثير من المكونات الأخرى إضافة صحية مهمة لعصيرك اليومي مع تقنية MicroMasticating. يمكنك حتى استخدام بعض أنواع المكسرات مثل اللوز لتحضير حليب اللوز.

      وظيفة التنظيف المسبق لاستخراج العصير حتى النقطة الأخيرة

      وظيفة التنظيف المسبق لاستخراج العصير حتى النقطة الأخيرة

      إن وظيفة التنظيف المسبق هي برنامج خاص لاستخراج العصير من العصّارة حتى النقطة الأخيرة مع تنظيف الجزء الداخلي من منتجك في الوقت نفسه. سيساعدك هذا الأمر في تحقيق أقصى استفادة من الفاكهة والخضار وتفادي رمي هذا العصير أثناء عملية التنظيف.

      يمكن فكها وغسلها بسهولة بدون استخدام أي أداة مطبخ

      يمكن فكها وغسلها بسهولة بدون استخدام أي أداة مطبخ

      تتميّز هذه العصّارة بقطع قابلة للفك بسهولة وبدون إطار، لتنظيفها بسرعة باستخدام مياه الحنفية فقط. ونظرًا إلى عدم وجود حواف حادة، يمكن غسل الألياف والجزيئات في غضون ثوانٍ.

      تصميم فريد من دون مصفاة لتنظيف في أقل من دقيقة واحدة

      تصميم فريد من دون مصفاة لتنظيف في أقل من دقيقة واحدة

      يتميّز التصميم الفريد الذي نقدمه بأنه لا يتضمن مصفاة، ما يسمح بسكب العصير بسلاسة في كوبك، مع المرور في فلتر لإزالة أي قطع غير مرغوب فيها من العصير، وهو سهل التنظيف إلى حد كبير بحيث لن تحتاج إلى استخدام أي فرشاة.

      ميزة منع التقطير المبتكرة للحفاظ على نظافة مكان العمل

      ميزة منع التقطير المبتكرة للحفاظ على نظافة مكان العمل

      تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالكامل بالتوقف بين كل عملية عصر وأخرى والحفاظ على نظافة سطح العمل في كل الأوقات. ما عليك سوى الضغط على الزر المتوفر على مخرج العصير ليتوقف سكب العصير، من دون تبليل يديك.

      تزوّدك أضواء LED بملاحظات حول طريقة إعادة التجميع

      تزوّدك أضواء LED بملاحظات حول طريقة إعادة التجميع

      تزوّدك أضواء LED بملاحظات أثناء تشغيل هذه العصارة. فبعد إعادة التجميع، ستعلم عندما يصبح المنتج جاهزًا للعصر من جديد، أو إذا ما زلت بحاجة إلى وضع القطع في الأماكن الصحيحة. تم تصميم كل التفاصيل لضمان سلامتك.

      عصّارة رفيعة مع كل القطع المتكاملة

      عصّارة رفيعة مع كل القطع المتكاملة

      يتميّز التصميم المحسّن بعرض يبلغ 11 سم، ما يسمح لك بإبقاء العصّارة دائمًا على سطع العمل، فتكون جاهزة للعصر في أي وقت. وهي لا تحتل مساحة كبيرة في التخزين وأثناء الاستخدام لأنها متكاملة كليًا، بحيث لن تحتاج إلى استخدام أي حجرة خارجية أثناء العصر.

      اسكب العصير مباشرةً على الكوب

      اسكب العصير مباشرةً على الكوب

      يمكنك سكب العصير مباشرة في كوبك، ما يسمح لك بتحضير كل كوب بطريقة مخصصة تتلاءم مع ذوق كل فرد من عائلتك، وتفادي استخدام قطع غير ضرورية وتنظيفها، والحفاظ على نظافة سطح العمل.

      كتيّب وصفات ملهمة مضمّن

      كتيّب وصفات ملهمة مضمّن

      يُعتبر تحديد الوصفات والمكونات جزءًا مهمًا من تجربة العصر. نقدّم لك في هذا الكتيّب 40 وصفة ملهمة ونزوّدك بإرشاد كامل حول المنافع الصحية التي ستحصل عليها من تلك الوصفات.

      يمكن تخزين القطع القابلة للفك في حاوية اللب

      يمكن تخزين القطع القابلة للفك في حاوية اللب

      يمكن تخزين كل قطع العصّارة الأصغر القابلة للفك، مثل الصَينية والدافعة ودورق العصير، في حاوية اللب. وبهذه الطريقة يمكنك تخزين كل القطع بطريقة آمنة ومعرفة مكانها عند عملية العصر التالية.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • المرشح
        • إبريق
        • كتيّب وصفات

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • قفل الأمان
        • QuickClean

      • التصميم

        اللون
        أسود معدني

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        قفل سلامة معدني
        دورق مواد
        بلاستيك
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        مادة حاوية البقايا
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الدورق
        1  لتر
        سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
        1  لتر
        طول سلك الطاقة
        1  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        الطاقة
        200  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        عدد الدورات بالدقيقة
        300 دورة في الدقيقة

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • اختبارات داخلية تم إجراؤها على 1000 غ من كل من العنب والتفاح والتوت الأسود والفراولة والطماطم والبطيخ والبرتقال والرمّان.