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  • استفد من كل العناصر المغذية في كوبك
  • استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

تم إيقافه

Avance Collectionعصارة بنمط المضغ

HR1897/31

1 جائزة

استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح خلايا الفاكهة والخضار لعصر أكبر كمية ممكنة من المكونات. وبعد الانتهاء من العصر، يمكن غسل كل القطع في دقيقة واحدة، وذلك بفضل تصميم الجهاز الذي لا يحتوي على مصفاة.

عرض جميع المزايا

تستخلص تقنية MicroMasticating لغاية 90%* من لبّ الفاكهة

استفد من كل العناصر المغذية في كوبك

  • تقنية MicroMasticating

  • رمادي معدني

  • مؤشرات LED

  • فلتر إضافي

تستخلص تقنية MicroMasticating لغاية 90%* من لبّ الفاكهة

تستخلص تقنية MicroMasticating لغاية 90%* من لبّ الفاكهة

تتضمن الفاكهة والخضار آلاف الخلايا التي تحتوي على العصير والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية. تم تصميم تقنية MicroMasticating المبتكرة من Philips لفتح الخلايا واستخلاص أكبر كمية ممكنة من مكوناتك المفضلة ولمساعدتك في الحصول على ما يصل إلى 90%* من الفاكهة في كوبك بدلاً من رميها.

اعصر كل مكوناتك المفضلة، بما في ذلك الموز والمانغو

اعصر كل مكوناتك المفضلة، بما في ذلك الموز والمانغو

حضّر عصيرًا صحيًا وشهيًا من الفاكهة الطرية والخضار القاسية. يمكنك تحضير مزيج من كل مكوناتك المفضلة وحتى استخدام هذا المنتج لاستخلاص المكونات النشوية الخاصة التي يصعب عصرها عادةً، مثل الموز أو المانغو.</

حضّر مشروبات تتضمن الخضار والمكسرات

حضّر مشروبات تتضمن الخضار والمكسرات

إن الخضار غنية بالألياف وهي مكونات مهمة لتحضير عصير صحي ويمكن معالجتها كلها في هذه العصّارة. وقد تشكّل عشبة القمح والسبانخ والكثير من المكونات الأخرى إضافة صحية مهمة لعصيرك اليومي مع تقنية MicroMasticating. يمكنك حتى استخدام بعض أنواع المكسرات مثل اللوز لتحضير حليب اللوز.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612378
إخلاء المسؤولية

  1. اختبارات داخلية تم إجراؤها على 1000 غ من كل من العنب والتفاح والتوت الأسود والفراولة والطماطم والبطيخ والبرتقال والرمّان.