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  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    مجموعة Viva عصارة

    HR1836/05

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva عصارة

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    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تصميم صغير كامل المزايا

    • 500 واط
    • QuickClean
    • 1,5 لترات
    • منع التقطير
    عصارة صغيرة الحجم عملية بامتياز يمكن وضعها على منضدة المطبخ

    عصارة صغيرة الحجم عملية بامتياز يمكن وضعها على منضدة المطبخ

    تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.

    اسكب العصير مباشرةً في كوبك

    اسكب العصير مباشرةً في كوبك

    تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.

    عصر حتى 1,5 لتر دفعة واحدة

    عصر حتى 1,5 لتر دفعة واحدة

    يمكنك تحضير ما يصل إلى 1,5 لتر من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.

    تقنية QuickClean

    تقنية QuickClean

    صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.

    مصفاة QuickClean

    مصفاة QuickClean

    عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.

    تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

    تحقق سهل من اللب بواسطة الوعاء الشفاف لرؤية اللب

    استمتع بتجربة تحضير عصير تفاعلية حقيقة. فبفضل الغطاء وحاوية اللبّ الشفافين، يمكنك رؤية الفاكهة والخضار أثناء عصرها. كما يمكنك مباشرة رؤية متى تصبح الحاوية ممتلئة الأمر الذي يعني أن حان وقت إفراغها.

    ميزة منع التقطير لمنع تقطر العصير

    ميزة منع التقطير لمنع تقطر العصير

    ستمنع ميزة منع التقطير العصارةَ من التقطر عند تنشيطها. يسهل تنظيف قمع منع التقطير، حيث إنه قابل للفك ومصنوع من مواد آمنة للغسل في غسالة الأطباق. فبخطوة واحدة بسيطة، يمكنك منع تقطر العصير والحفاظ على نظافة منضدة المطبخ.

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.

    أسطح ناعمة وسهلة التنظيف

    صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      الألمنيوم
      اللون (الألوان)
      الرصاصي
      مادة الإبريق
      بلاستيك من البولي بروبلين
      مادة حاوية اللب والدافعة
      • ABS
      • SAN

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.80  m
      الطاقة
      500  W
      الفولتية
      220/240  V
      التردد
      50/60  Hz
      حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
      1  l
      قطر أنبوب التغذية
      55  mm
      سعة إبريق العصير
      500  ml

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      مشابك أمان
      نعم
      سرعة واحدة محسَّنة
      لكل أنواع الفاكهة

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