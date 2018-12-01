HR1627
قوة أكثر لنتائج خلط أنعم
يجمع الخلاط المحمول باليد من Philips بين قوة 650 واط وتقنية الخلط ProMix وميزة Turbo لنتائج خلط ناعمة حتى مع المكونات الصلبة. بالإضافة إلى ذلك، بات بإمكان الخلاط فرم البصل وخفق القشدة بفضل المفرمة بحجم XL وملحقات الخفاقة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تتميّز الجهة السفلية من الخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد للمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط.
يأتي الخلاط المحمول باليد من Philips مزوّدًا بملحق واحد للخفاقة لتحضير القشدة المخفوقة والمايونيز وعجينة البانكيك والمزيد غيرها، مما يجعل الخلاط المحمول باليد متعدد الوظائف والاستخدامات.
يتميّز الخلاط المحمول باليد Philips بملحق المفرمة حجم XL (1000 مل) لفرم كميات كبيرة من اللحوم والأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل في ثوانٍ.
بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
يمكنك قياس كمية المكونات للوصفات بواسطة الدورق سعة 0,5 لتر، بالإضافة إلى خلط الحساء والطعام المهروس والخلطات بسرعة تامة.
يمكن خلط أي مكوّن تقريبًا بفضل المحرك الفعال بقوة 650 واط.
بفضل ميزة السرعة القصوى التي يتميز بها الخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تقطيع حتى أكثر المكونات صلابة.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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